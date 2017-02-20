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20 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Официальный курс доллара со вторника повышается почти на 50 сумов

Со вторника официальный курс доллара увеличится сразу на 47,52 сума. В последние недели повышение составляло примерно 15 сумов.

Сегодня, 15:27   Экономика  

Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центральным банком Узбекистана, со вторника, 21 февраля, увеличится сразу на 47,52 сума — с 3309,35 до 3356,87 сума. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

В последние недели (официальный курс обновляется каждый вторник) американская валюта по отношению к узбекской росла примерно на 15 сумов. С начала текущего года (3231,48 сума) курс доллара к суму вырос на 3,88%.

Евро по отношению к суму со вторника дорожает на +28,8 сума до 3571,52, российский рубль — на 2 сума до 58,24.

Устанавливаемые ЦБ курсы валют используются для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.

Текст: «Газета.uz»      8 428
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