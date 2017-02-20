Заезд с просп. Мустакиллик на ул. Тамары Ханум открыт

В Ташкенте продолжается открытие закрытых ранее участков автодорог. В субботу был открыт заезд с проспекта Мустакиллик на ул. Тамары Ханум (в районе кафе «Дархан»).

Дорога была закрыта летом 2015 года вместе с рядом других участков вдоль проспекта. В октябре 2016 года эти участки начали постепенно открывать.

Перекрытие улиц продолжает негативно сказываться на дорожной ситуации в столице. Наиболее сильно на транспортную систему города повлияло закрытие круга возле бывшей площади Пушкина (соединение улицы Паркентской и проспекта Мустакиллик).

Текст: «Газета.uz» 3 608