EN РУ O`Z ЎЗ
20 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Заезд с просп. Мустакиллик на ул. Тамары Ханум открыт

Открытие закрытых ранее участков дорог продолжается. Очередной участок — возле кафе «Дархан».

Сегодня, 09:30   Общество  

В Ташкенте продолжается открытие закрытых ранее участков автодорог. В субботу был открыт заезд с проспекта Мустакиллик на ул. Тамары Ханум (в районе кафе «Дархан»).

Дорога была закрыта летом 2015 года вместе с рядом других участков вдоль проспекта. В октябре 2016 года эти участки начали постепенно открывать.

Перекрытие улиц продолжает негативно сказываться на дорожной ситуации в столице. Наиболее сильно на транспортную систему города повлияло закрытие круга возле бывшей площади Пушкина (соединение улицы Паркентской и проспекта Мустакиллик).

Текст: «Газета.uz»      3 608

Материалы по теме

Комментарии

  • Anvar Nuritdinov 20 февраля 2017 10:09

    Когда уже откроют круг Пушкина? эта жорога связывает много маршрутов… для многих жителей…


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:56

Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры

Сегодня, 09:43

Лицензии на розничную продажу лекарств будут выдавать хокимияты

Сегодня, 09:05

Видео. Санжар Максудов: «Мою жизнь кардинально изменила одна книга»

Вчера, 11:45

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

18 февраля 22:47

Бокс: «Узбекские тигры» не смогли одолеть «Астанинских волков» (+фото)

18 февраля 18:55

Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

18 февраля 15:23

Вопросы создания Инновационного центра ИКТ обсудили в Ташкенте

18 февраля 12:22

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану

Популярное

Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

В Узбекистане вводятся научные степени PhD и Doctor of Science

Руководителей столичных медучреждений будет назначать хоким

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану