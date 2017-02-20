Улугбек Исаев: «Мы стали одним из ведущих логистических центров в Центральной Азии»

Первый заместитель директора международного аэропорта «Навои» Улугбек Исаев в интервью рассказывает о специфике этой воздушной гавани и перспективах ее развития.

Улугбек Исаев родился в Ургенче в семье летчика. Окончил экономический факультет Ургенчского государственного университета. С отличием защитил магистерскую диссертацию в Ташкентском государственном авиационном институте и устроился в международный аэропорт Ташкента сотрудником приема-сдачи на склад импортных грузов. Через год назначен начальником экспортного отдела, где заведовал грузовыми перевозками. Два года учился в магистратуре Университета Инха в Южной Корее по специальности «бизнес-администрирование» в области логистики. С марта 2014 года работает первым заместителем директора международного аэропорта «Навои». Владеет узбекским, русским, английским и корейским языками. В авиационной отрасли более 15 лет. 30 января 2017 года награжден медалью «Шухрат» в связи с 25-летием национального авиаперевозчика.

— С чего началась история международного аэропорта Навои?

— В 1962 году на территории Карманинского района был построен аэродром «Навои», предназначавшийся для приема транспортно-грузовых самолетов. Пассажирский терминал появился здесь в 1987 году. Пять лет спустя была образована Национальная авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», в состав которой вошел наш аэропорт. Статус международного он получил в 2009 году. Тогда же началась масштабная модернизация, а управление аэропортом перешло к южнокорейской Korean Air. Реконструировали пассажирский терминал. Возвели 13 объектов, в том числе модернизировали современную взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 4 км и шириной 45 м. Появились пожарное депо, здание для специальных транспортных средств, топливная лаборатория горюче-смазочных материалов и новый грузовой терминал.

— Что позволило аэропорту Навои стать интермодальным логистическим центром?

— В конце 2000-х годов здесь, где сотни лет назад проходил Великий шелковой путь, началось зарождение центра логистики Центральной Азии. Мы уже стали одним из ведущих логистических центров в Евразии, соединяющим множество воздушных, железнодорожных и сухопутных маршрутов в единый узел. «Интермодальный» означает грузоперевозки, в ходе которых используются два и более вида транспорта. Плюсы нашего местоположения — шесть часов полета до крупнейших городов Европы и Азии, близость к свободной экономической зоне «Навои», богатые природные ресурсы, развитие воздушных и наземных грузоперевозок под руководством НАК и Korean Air. Наша деятельность, основанная на принципах взаимовыгодного бизнеса, служит завоеванию доверия и признания клиентов, партнеров и инвесторов. Мы создаем максимально безопасные условия для пассажиров, авиакомпаний и грузовых перевозчиков. Всему достигнутому способствовала беспрецедентная поддержка со стороны правительства Узбекистана.

— Что представляет собой грузовой терминал?

— Наличие у аэропорта Навои грузового терминала делает его единственным в своем роде во всей Центральной Азии. Он построен по проекту такого же терминала аэропорта Инчхон в Сеуле. Пропускная способность составляет 300 тонн грузов ежедневно и 100 тысяч тонн в год. В нем находятся административные офисы, грузовой перрон, платформа для боковой погрузки многотонных автотранспортных средств, морозильные и холодильные камеры на 45 и 200 тонн соответственно. Есть карантинная комната для животных и помещение для хранения ценных товаров, рентгеновский аппарат, таможенный пункт и склад на 50 тонн. В течение длительного времени можно хранить все типы опасных грузов. В аренду логистическим компаниям предоставляются офисы. Специалисты аэропорта по наземному обслуживанию обрабатывают грузы и готовят их к отправке, оформляют всю документацию. В распоряжении аэропорта два новых самолета Boeing-767, переоборудованных из пассажирских в грузовые. Коммерческая загрузка этих воздушных судов — 55 тонн. Воздушные суда «Узбекистон хаво йуллари» и Korean Air Boeing-747, 767, 777 совершают более 10 чартерных рейсов в неделю по 15 направлениям: в Амстердам, Базель, Вену, Дели, Дубаи, Милан, Мумбай, Сарагосу, Сеул, Тегеран, Тель-Авив, Тяньцзинь, Франкфурт, Ханой и Шанхай. В 2016 году обработано более 37 тысяч тонн грузов. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,4%.

— Как обстоят дела с пассажирскими перевозками?

— Летом 2012 года был сдан в эксплуатацию новый пассажирский терминал. Он предназначен для местных и международных авиарейсов. Позволяет обслуживать до 400 пассажиров в час. Здесь имеются VIP-зал, комнаты матери и ребенка и для людей с ограниченными возможностями, медпункт, аптека, пункт обмена валюты и кафе-бар. Должен появиться магазин Duty Free. Два раза в неделю аэропорт принимает международные рейсы «Навои-Москва-Навои» НАК и российской «Уральские авиалинии». По внутренним направлениям самолеты летают только в Ташкент. В ближайшем будущем планируем возобновить полеты в Санкт-Петербург.

— Каким кадровым потенциалом обладает международный аэропорт Навои?

— Производственный, инженерно-технический и управленческий персонал аэропорта составляют около 850 человек. Это выпускники местных и республиканских средних специальных и высших образовательных учреждений. Перспективных сотрудников направляем на зарубежные курсы, в основном, в Южную Корею. Работники перронно-технической бригады научились обслуживать современные лайнеры Boeing-787 Dreamliner. Только в международных аэропортах Ташкента и Навои функционируют службы аэронавигационного обеспечения полетов. Их специалисты организуют предполетную подготовку самолетов.

— Каковы перспективы развития аэропорта?

— Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок необходимо привлекать новые авиакомпании и открывать рейсы по разным направлениям. Нынешняя взлетно-посадочная полоса имеет бетонное покрытие, 2 перрона, 7 рулежных дорожек и 11 стоянок, обеспечивая бесперебойное обслуживание воздушных судов независимо от погодных условий. Она позволяет за сутки принять несколько тяжелых транспортных самолетов, таких как Boeing-787 и Ан-124 «Руслан». С коммерческой точки зрения нужно расширять аэропорт и оснащать ВПП парковочными местами для воздушных судов. Считаю, что эту идею можно реализовать. Кроме того, помещения терминалов можно сдавать в аренду организациям для хранения серверных ресурсов. У нас гарантированы круглосуточная охрана, отвечающая за безопасность, и бесперебойная подача электроэнергии.

Текст: Фаррух Норкулов 2 274