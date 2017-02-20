Курс «Лидерство и построение команды» пройдет в Ташкенте

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Лидерство и построение команды».
На курсе слушатели изучат практические примеры по грамотному управлению, узнают, как уменьшить текучку кадров, построить корпоративную культуру, набирать сотрудников и распределять задачи, сформировать стратегические цели и команду специалистов.
Спикеры курса:
Обучение будет проходить на примере команд из разных сфер деятельности и с разным численным составом.
Курс поможет повысить эффективность работы сотрудников через развитие их собственных лидерских качеств и мотивировать их на достижение целей.
Занятия пройдут с 13 по 31 марта (9 лекций, с 18:30 до 20:30).
Стоимость курса: 1,75 млн сумов.
Задать все интересующие вопросы и записаться на курс можно по номеру: (+99899) 835−05−25.
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