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20 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Курс «Лидерство и построение команды» пройдет в Ташкенте

Своим опытом поделятся специалисты из Nestlé Uzbekistan, Ucell, Afisha Media, OLX.uz, Netco Telecom, Smart Group и Чайкоф.

Сегодня, 10:50   Общество     на правах рекламы

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Лидерство и построение команды».

На курсе слушатели изучат практические примеры по грамотному управлению, узнают, как уменьшить текучку кадров, построить корпоративную культуру, набирать сотрудников и распределять задачи, сформировать стратегические цели и команду специалистов.

Спикеры курса:

  • Сурен Сапов — основатель и руководитель компании Afisha Media, сооснователь проекта «Лаборатория Бизнеса».
  • Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «Будильник», «Паштет», «Блинофф», «Бразилия»).
  • Вячеслав Кан — основатель Torg.uz (в прошлом генеральный директор OLX.uz).
  • Алина Цимерман — младший партнер и руководитель проекта «Чайкоф».
  • Андрей Шек — технический директор OOO Netco Telecom.
  • Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в ООО Nestlé Uzbekistan.
  • Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
  • Ирина Трунова — учредитель компании OOO Inter Optika.
  • Екатерина Стражевич — основатель, бизнес-коуч в «Культура коучинга».

Обучение будет проходить на примере команд из разных сфер деятельности и с разным численным составом.

Курс поможет повысить эффективность работы сотрудников через развитие их собственных лидерских качеств и мотивировать их на достижение целей.

Занятия пройдут с 13 по 31 марта (9 лекций, с 18:30 до 20:30).

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Задать все интересующие вопросы и записаться на курс можно по номеру: (+99899) 835−05−25.

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