Курс «Лидерство и построение команды» пройдет в Ташкенте

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Лидерство и построение команды».

На курсе слушатели изучат практические примеры по грамотному управлению, узнают, как уменьшить текучку кадров, построить корпоративную культуру, набирать сотрудников и распределять задачи, сформировать стратегические цели и команду специалистов.

Спикеры курса:

Сурен Сапов — основатель и руководитель компании Afisha Media, сооснователь проекта «Лаборатория Бизнеса».

Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «Будильник», «Паштет», «Блинофф», «Бразилия»).

Вячеслав Кан — основатель Torg.uz (в прошлом генеральный директор OLX.uz).

Алина Цимерман — младший партнер и руководитель проекта «Чайкоф».

Андрей Шек — технический директор OOO Netco Telecom.

Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в ООО Nestlé Uzbekistan.

Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).

Ирина Трунова — учредитель компании OOO Inter Optika.

Екатерина Стражевич — основатель, бизнес-коуч в «Культура коучинга».

Обучение будет проходить на примере команд из разных сфер деятельности и с разным численным составом.

Курс поможет повысить эффективность работы сотрудников через развитие их собственных лидерских качеств и мотивировать их на достижение целей.

Занятия пройдут с 13 по 31 марта (9 лекций, с 18:30 до 20:30).

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Задать все интересующие вопросы и записаться на курс можно по номеру: (+99899) 835−05−25.

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