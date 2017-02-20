Видео. Санжар Максудов: «Мою жизнь кардинально изменила одна книга»

Проект «Лаборатория бизнеса» выпустил новое интервью. В студии — Санжар Максудов, управляющий партнер сети Smart Group Restaurants. Нужно ли искать свое призвание, если уже есть хорошая работа? Как построить систему мотивации персонала в большой сети? Какие рестораны самые прибыльные, а какие нет? Сколько нужно денег, чтобы открыть ресторан? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из данной передачи.

Биография: родился в 1977 году в Ташкенте. Образование: Институт востоковедения, факультет МЭО. Деловой опыт: МВД (оперуполномоченный), OOO Smart Gas (поставки газового оборудования). С 2003 года — управляющий партнер Smart Group Restaurants (ресторанный холдинг, который владеет ресторанами «Бразилия», «Ханство Манас», «Айва», «Будильник», «Паштет», «Бамбарбия», «Стим», «Грин», Le Kroshe).

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz» 297