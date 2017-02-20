Узбекистан и Кыргызстан обсудили приграничное сотрудничество

Заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов 15 февраля провел в Фергане встречу с вице-премьер-министром Кыргызстана Женишем Разаковым, сообщается на сайте правительства Кыргызстана.

На встрече обсуждались вопросы приграничного сотрудничества, а также делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Отмечалась необходимость скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы.

Кроме того, члены правительственных делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном, состоявшемся 16 февраля в драматическом театре имени Бабура в городе Ош.

Текст: «Газета.uz» 972