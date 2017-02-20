Инвестиции в освоение месторождений твердых ископаемых увеличат

Более 70% перспективных месторождений твердых полезных ископаемых в Узбекистане в настоящее время не вовлечены в отработку. На привлечение иностранных инвестиций в геологическое изучение и освоение месторождений стратегически важных видов твердых полезных ископаемых направлен проект постановления Президента, опубликованный на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

«В настоящее время из 435 известных участков недр, перспективных на выявление месторождений драгоценных, цветных и редких металлов и урана, 380 участков (87%) не охвачены среднесрочными и долгосрочными программами развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, а 120 (71%) месторождений твердых полезных ископаемых не вовлечены в отработку», — указывается в документе.

С 2009 года иностранные инвестиции привлечены на геологическое изучение лишь 10 перспективных площадей и разработку 2 месторождений из предложенных 38 перспективных площадей и 159 инвестиционных блоков. По этим проектам проведены только начальные стадии исследований или заверочные геологоразведочные работы, без промышленного освоения месторождений, отмечается в проекте постановления.

В документе намечено разработать перечень стратегически важных видов твердых полезных ископаемых, перспективные участки и месторождения которых предлагаются для привлечения иностранных инвестиций с созданием новых производственных мощностей.

Текст: «Газета.uz» 960