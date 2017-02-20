EN РУ O`Z ЎЗ
20 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Рудник Кальмакыр.

Фото: agmk.uz

Инвестиции в освоение месторождений твердых ископаемых увеличат

Более 70% месторождений твердых ископаемых не вовлечено в отработку в Узбекистане.

Сегодня, 14:28   Экономика  

Более 70% перспективных месторождений твердых полезных ископаемых в Узбекистане в настоящее время не вовлечены в отработку. На привлечение иностранных инвестиций в геологическое изучение и освоение месторождений стратегически важных видов твердых полезных ископаемых направлен проект постановления Президента, опубликованный на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

«В настоящее время из 435 известных участков недр, перспективных на выявление месторождений драгоценных, цветных и редких металлов и урана, 380 участков (87%) не охвачены среднесрочными и долгосрочными программами развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, а 120 (71%) месторождений твердых полезных ископаемых не вовлечены в отработку», — указывается в документе.

С 2009 года иностранные инвестиции привлечены на геологическое изучение лишь 10 перспективных площадей и разработку 2 месторождений из предложенных 38 перспективных площадей и 159 инвестиционных блоков. По этим проектам проведены только начальные стадии исследований или заверочные геологоразведочные работы, без промышленного освоения месторождений, отмечается в проекте постановления.

В документе намечено разработать перечень стратегически важных видов твердых полезных ископаемых, перспективные участки и месторождения которых предлагаются для привлечения иностранных инвестиций с созданием новых производственных мощностей.

Текст: «Газета.uz»      960
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 14:49

Потепление начнется с середины недели

Сегодня, 13:58

На Талимаржданской ТЭС завершены работы по вводу второго блока ПГУ

Сегодня, 11:25

Улугбек Исаев: «Мы стали одним из ведущих логистических центров в Центральной Азии»

Сегодня, 11:04

Узбекистан и Кыргызстан обсудили приграничное сотрудничество

Сегодня, 10:50

Курс «Лидерство и построение команды» пройдет в Ташкенте

Сегодня, 10:49

Обзор мировых новостей

Сегодня, 09:56

Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры

Сегодня, 09:43

Лицензии на розничную продажу лекарств будут выдавать хокимияты

Популярное

Все семейные поликлиники Ташкента получат по четыре «Дамаса»

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Руководителей столичных медучреждений будет назначать хоким

Вопросы создания Инновационного центра ИКТ обсудили в Ташкенте