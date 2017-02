Обзор мировых новостей

Трамп назвал несколько американских СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа. «СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа» — написал глава государства. В минувший четверг Трамп в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации. // ТАСС



Россия временно признала паспорта паспорта ДНР и ЛНР

Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, опубликован в субботу, 18 февраля, на сайте Кремля. В указе говорится, что такие документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Из указа также следует, что речь идет о признании не только паспортов, но и других документов, включая свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях. Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в указе. // РБК



ООН: более 217 тысяч человек покинули дома после начала операций в Мосуле

Свыше 217 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после начала военной операции против боевиков террористической организации ИГ в иракском Мосуле, говорится в сообщении иракского офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). Согласно данным УКГВ ООН, с 17 октября свыше 217 тысяч человек оказались вынужденными переселенцами из восточных районов Мосула. Из них 57 тысяч человек смогли вернуться в свои дома. При этом во время боевых действий у себя в домах оставались порядка 550 тысяч мирных жителей. После освобождения восточных районов Мосула гуманитарные организации активно начали оказывать помощь местным жителям. Всего с начала военной операции в октябре прошлого года гуманитарная помощь была оказана более чем 878 тысячам человек. // РИА Новости

Участники митинга в Минске требуют отменить декрет «о тунеядцах»

Оппозиция Беларуси провела в центре Минска несанкционированный городскими властями «Марш рассерженных белорусов» против так называемого декрета «о тунеядцах», участие в нем приняли около 1000 человек. Митингующие приняли резолюцию с требованиями к властям: отменить декрет, прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также «вернуть свободные и честные выборы». В апреле 2015 года Президент Беларуси подписал так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля. По данным Министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов из 470 тысяч, которым прислали извещения об уплате «налога на тунеядство», заплатили этот сбор. // РИА Новости

В Лондоне владельцы автомобилей будут платить дополнительный налог

С 23 октября в центре Лондона будет введена более высокая плата за въезд загрязняющих воздух автомобилей. Новая модель сборов с автомобилей, которые сильнее загрязняют воздух («налог на токсичность», T-charge), предполагает, что водители будут платить 21,5 фунта в день за возможность проехать в центральные районы Лондона в рабочие дни. Налог будет взиматься с транспортных средств, которые не соответствуют европейскому экологическому стандарту, то есть с большинства моделей, выпущенных до 2006 года. Правило будет действовать с понедельника по пятницу, с 7 утра до 6 вечера. Ожидается, что этот сбор снизит количество машин с наиболее токсичными выхлопами на 10 тысяч. // Transport fo London

Билл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что мир скоро столкнется с новым видом терроризма, использующим искусственно созданные вирусы в качестве оружия массового поражения, сообщает в субботу CNN. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Гейтс заявил, что около 30 миллионов человек по всему миру могут стать жертвами следующей эпидемии, которая, по его мнению, будет вызвана новой разновидностью вируса оспы или гриппа. Это может произойти уже в ближайшие 10−15 лет. Он напомнил о самой смертоносной за всю историю XX «естественной» эпидемии испанки, которая к 1918 году унесла жизни не менее 50 миллионов человек, что превышает число погибших за всю Первую мировую войну. Современные технологии могут предотвратить повторение этой катастрофы, но только в случае, если этой проблеме будет уделяться не меньшее внимание, чем вопросам ядерного сдерживания и противодействия терроризму, подытожил Гейтс. Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды инвестирует миллиарды долларов, чтобы вакцины против различных болезней были доступны в беднейших странах мира. // Интерфакс

SpaceX произвела первый запуск из космического центра NASA

Компания SpaceX 19 февраля произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который был отложен на сутки из-за неполадок. Ракета-носитель успешно приземлилась на посадочном комплексе на мысе Канаверал. Корабль Dragon, несущий на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза и супербактерию, вышел на околоземную орбиту. Это был первый запуск SpaceX со стартовой площадки LC-39A в принадлежащем NASA космическом центре имени Кеннеди во Флориде. С нее производились запуски ракет «Сатурн-5», которые использовались в программе полетов на Луну «Аполлон», а также космических шаттлов. // NASA

Текст: «Газета.uz» 1 040