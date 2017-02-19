Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Фото: flickr.com/photos/14105413@N07
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода снежной лавины в Жамбыльской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших.
17 февраля в ходе занятий военнослужащих в ущелье Коксай Жамбылской области произошел сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли, восемь находятся в больнице.
Вчера, 15:23
Вчера, 12:22
Вчера, 12:05
Вчера, 11:01