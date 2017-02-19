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Фото: flickr.com/photos/14105413@N07

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Президент Узбекистана направил соболезнования главе Казахстана в связи с жертвами в результате схода лавины в Жамбыльской области.

Сегодня, 11:45   Политика  

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода снежной лавины в Жамбыльской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших.

17 февраля в ходе занятий военнослужащих в ущелье Коксай Жамбылской области произошел сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли, восемь находятся в больнице.

Текст: «Газета.uz»      2 561
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