Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

Фото: Канал «Ёшлар»
В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Соединёнными Штатами Америки Президент США Дональд Трамп направил поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В послании говорится: «19 февраля Соединенные Штаты и Узбекистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы многим можем гордиться в наших двусторонних отношениях».
«В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии», — отмечается в послании.
В поздравительном послании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на имя Президента США отмечается, «что за прошедший период нам удалось существенно укрепить фундамент дружбы и партнерства, а наше многоплановое сотрудничество приобрело интенсивный и всеобъемлющий характер».
Глава Узбекистана отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами.
В послании выражена заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США.
Президент Узбекистана подчеркнул, что углубление взаимоотношений в духе стратегического партнерства на основе принципов взаимопонимания, уважения и обоюдной выгоды отвечает коренным интересам народов Узбекистана и США.
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