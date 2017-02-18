Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Соединёнными Штатами Америки Президент США Дональд Трамп направил поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании говорится: «19 февраля Соединенные Штаты и Узбекистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы многим можем гордиться в наших двусторонних отношениях».

«В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии», — отмечается в послании.

В поздравительном послании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на имя Президента США отмечается, «что за прошедший период нам удалось существенно укрепить фундамент дружбы и партнерства, а наше многоплановое сотрудничество приобрело интенсивный и всеобъемлющий характер».

Глава Узбекистана отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами.

В послании выражена заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США.

Президент Узбекистана подчеркнул, что углубление взаимоотношений в духе стратегического партнерства на основе принципов взаимопонимания, уважения и обоюдной выгоды отвечает коренным интересам народов Узбекистана и США.

Текст: «Газета.uz» 1 908