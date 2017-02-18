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Фото: APP / Dawn

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования руководству и народу Пакистана в связи с терактом в Сехван-Шарифе.

Сегодня, 12:22   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Президенту Пакистана Мамнуну Хусейну и дружественному народу Пакистана соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта в городе Сехван-Шарифе провинции Синд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства в своем послании передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В четверг вечером в Сехван-Шарифе на территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. По последним данным, погибли около 90 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.

Текст: «Газета.uz»      904
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