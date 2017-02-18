«Законы по IT все еще крутятся вокруг дискеты»

Вопросы развития индустрии информационных технологий в Узбекистане обсуждались на заседании экспертного совета по этим вопросам, прошедшем 16 февраля в здании Ташкентского университета информационных технологий.

Основной целью мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой (ТПП), было обсуждение проекта указа Президента, которым предусмотрено создание на территории Университета Инха в Ташкенте свободной экономической зоны (СЭЗ) «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий».

Открывая встречу, начальник управления ИКТ Министерства по развитию ИТ и коммуникаций Азиз Мухитдинов привел примеры создания специализированных свободных экономических зон в мире: Южная Корея (Daedeok Innopolis), Малайзия (Kulim Hi-Tech Park), Беларусь (Парк высоких технологий) и Россия (Иннополис).

И. о. заместителя председателя ТПП Анвар Икрамов задался вопросом, почему СЭЗ создается только в рамках Университета Инха, а не обеспечиваются равные условия для всех разработчиков программных продуктов. «Главной проблемой разработчиков является налогообложение доходов физических лиц. Раз так, почему бы не распространить эту льготу на всех, а не только на СЭЗ?», — спросил он.

Компании, став резидентами СЭЗ, смогут регистрировать контракты и работать в других регионах Узбекистана, ответил Азиз Мухитдинов. Для расширения проекта нужна предварительная апробация, чтобы выяснить, «оправдаются ли ожидания и цели».

Присутствовавшие на мероприятии студенты ТУИТ интересовались, почему местом СЭЗ выбран именно Университет Инха. Представитель Мининфокома подчеркнул, что создаваемая СЭЗ будет «виртуальной», и на территории Университета Инха разместится ее дирекция. Для получения льготных условий необходимо будет зарегистрировать компанию в дирекции и получить статус резидента СЭЗ. Дополнительно Азиз Мухитдинов сообщил, что в дирекции будет создан отдел по поддержке стартапов.

Основатель компании TOP-Contact Лазиз Адхамов интересовался критериями оценки участников СЭЗ, претендующих на получение льгот. «По каким критериям они будут оцениваться? Количество программистов? Источник денег? Допустим, в проекте на миллион долларов программное обеспечение и лицензии оцениваются в 100 тысяч, а техническая поддержка — в 50 тысяч. Основная масса денег уходит на внедрение и консультантов, из которых только 20% составляют программисты, остальные — это специалисты по логистике, финансам, производству, сбыту. Многие задачи никак не связаны с IT. А если у меня стартап, в котором работают восемь человек из аграрного сектора, три — из финансового и всего два программиста, которые окончили эстрадно-цирковой колледж?» — спросил предприниматель.

Азиз Мухитдинов признал, что при разработке постановления Президента «О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения» от 2013 года этот момент был упущен. Он добавил, что для включения в Национальный реестр разработчиков ПО у предприятия доход от разработки программных продуктов должен составлять не менее 50%.

Продолжая, Лазиз Адхамов сказал, что действующие законы по IT, принятые на заре независимости страны, по-прежнему «крутятся вокруг дискеты». Он призвал упорядочить механизмы, регламентирующие ввоз программного обеспечения, которое «много лет растамаживается как ценные бумаги». Он также назвал неправильным наличие роялти за ПО, купленное по подписке.

Предприниматель также затронул вопрос развития облачных технологий в Узбекистане, которое невозможно без сертифицирования стандартов безопасности и качества, а именно без получения международного сертификата Tier 3 (уровень надежности центров обработки данных (ЦОД) — ред.).

«Скорее всего, это вопрос „Узбектелекому“. В республике нет ни одного ЦОД уровня Tier 3, чтобы мы могли загружать свои бизнес-приложения. Мы этого сделать не можем, так как любая заграничная компания требует этот сертификат. А „Узбектелеком“ говорит, чтобы мы сначала сделали бизнес, а потом они приобретут сертификат. Это так не делается», — отметил он.

Отечественные разработчики также сетовали на невозможность легально реализовывать коммерческие программные продукты в магазинах Google Play и App Store, сложности в получении лицензии на проведение проверок в сфере информационной безопасности и другие проблемы.

Председатель ТПП Алишер Шайхов пообещал обсудить поднятые вопросы со специальной рабочей группой и как можно быстрее найти их решение.

В завершении встречи участники мероприятия по традиции в унисон произнесли фразу: «Построим великое будущее вместе!»

Текст: «Газета.uz» 1 141