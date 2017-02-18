В последнее время становится популярным термин «cashless society», который означает общество без наличных денег. Что есть наличные деньги в развитом экономическом обществе? Это сплошные неудобства — необходимость их хранения, перевозки, обработки, учета и так далее и тому подобное. Читатель в этот момент может усмехнуться: как это наличные деньги могут причинять неудобства? Но это именно так. Недавно сообщалось о том, что Швеция в ближайшем будущем намерена на уровне государства отказаться от наличных денег. Потому что доля наличных денег в экономике Швеции не достигает и 3% ВВП. Кроме указанных выше доводов, отказ от наличных поможет в борьбе с преступностью, теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

Если вернуться от государственных вопросов к нуждам простых обывателей, одной из основных причин для постепенного отказа от наличных стало удобство карточных и электронных платежей. Если наличные деньги могут позволить только осуществить оплату на месте, электронные деньги создают возможность делать это не выходя из дома. Более того, они создают новые возможности — осуществлять транзакции на международном уровне. И самая простая причина — деньги на карте в большей безопасности, чем наличные деньги под кроватью или в тайнике.

Узбекистан так или иначе оказался в русле создания этого самого «cashless society», и жителей не первый год пытаются убедить в преимуществах пластиковых карт. Но можно ли добиться таких же успехов, как Швеция или другие западные страны, простым лишь (административным) ограничением наличных? Можно ли создать возможности для населения, чтобы они люди осознанно делали выбор в пользу пластиковых карт? Думается, можно. Надо лишь дать альтернативу полезным свойствам наличных денег, надо создавать дополнительные удобства для людей при пользовании картами. А пока есть ряд проблем, которые лишь отталкивают людей от пластиковых карт и банков. Случающиеся время от времени перебои в работе национальной платежной системы Uzcard (кстати, единственной и монопольной), нехватка терминалов и так далее.

Банки тоже остаются в стороне от прогресса и не проявляют заинтересованности в развитии дополнительных услуг, которые сделали бы пластиковые карты привлекательным и выгодным для клиентов продуктом. Придумывать-то особо ничего и не надо, все уже давно придумано и используется во всем мире.

Почти два года назад система Uzcard объявила о выпуске семейных карт, но до сегодняшнего дня не было информации о реальном выпуске этих карт — ни сайте Uzcard, ни на сайтах банков. Недостаточная работа Единого общереспубликанского процессингового центра или незаинтересованность банков работать в этом направлении? В момент, когда на государственном уровне осуществляется поэтапный переход к пластиковым картам, и заработная плата и другие доходы большинства населения зачисляются на карты, возникает вопрос: как управлять этими средствами при формировании семейного бюджета? Как распределять его среди членов семьи, как давать деньги детям на школьные завтраки/обеды, как поддерживать других членов семьи, ведь снять с карты наличные — это нелегкий способ, который сводит на нет весь смысл перехода на карты.

К сожалению, на сегодняшний день пластиковые карты — это некий промежуточный этап между «получил зарплату» и «купил товары/услуги». Нет ни развития дополнительных услуг, ни кредитных карт, которые бы подстегнули потребление населения, что в результате окажет положительный эффект на развитие как электронной, так и обычной торговли. Где возможности для населения получать банковские услуги не выходя из дома? Карточные продукты вполне позволяют внедрить и это. Почему так проблемно реализовать возможность переводить с карты на вкладные счета, что опять же укрепит ресурсную базу банков для дальнейшего кредитования?

Где детские карты, которые бы позволили контролировать, как наши дети используют переданные им средства? Иначе как понять, тратят ли дети деньги на обед в столовой или покупают газировку и идут в игровой клуб? Более того, это позволит поднять финансовую грамотность людей за счет вовлечения в процесс обучения уже со школьного периода, а в будущем еще больше укрепит доверие населения к банковской и финансовой системе.

Необходимо начинать этот процесс уже сегодня, потому что завтра может быть поздно: финансовые и карточные рынки развиваются так стремительно, что мы можем оказаться в хвосте прогресса, хотя возможности для развития у нас существуют.

Нужно создавать дополнительные возможности для торгово-сервисных предприятий, внедрять новые услуги для пользователей пластиковых карт, развивать электронную коммерцию, и тогда мы придем эволюционным путем к моменту, когда сами потребители поймут, что пользоваться картой гораздо удобнее, а продавцы — что терминал — это не препятствие, а стимул к их развитию. И тогда вполне возможно, что и перед Узбекистаном, как перед Швецией, встанет вопрос полного отказа от наличных денег.

Текст: Шухрат Курбанов 4 476