Тохиржон Джалилов вернулся на пост зампредседателя «Узавтосаноат»

Тохиржон Джалилов вернулся на должность заместителя председателя «Узавтосаноат», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании. Он работал на этом посту с ноября 2010 года до весны 2016-го, одновременно являлся генеральным директором СП GM Uzbekistan.

Тохиржон Джалилов (1969 года рождения) — выпускник Ташкентского технического университета (1993 год). В сфере автопрома Узбекистана работает с 1998 года, начав с должности инженера дирекции внешней торговли управления торговли и автосервиса АО «УзДЭУавто».

В 1998—2003 годах — генеральный директор ЗАО «УзДЭУ-Ижевск», в 2003—2010 годах — гендиректор ЗАО «УзДЭУавто-Саратов» (в 2004—2005 годах — одновременно и. о. гендиректора СП «Укр-Узавто» в Киеве, в 2007—2009 годах — и. о. директора ООО «УзавтоРус» по совместительству).

В 2009—2010 годах был управляющим директором по маркетингу, продажам и автосервису ЗАО GM Uzbekistan.

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