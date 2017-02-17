Обзор мировых новостей

Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии

Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает BBC. За документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся. Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал. «По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений», — говорится в сообщении. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом. Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза. // Интерфакс

Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию

16 февраля состоялась пресс-конференция Президента США Дональда Трампа, которая надолго запомнится журналистам. Американский лидер раскритиковал СМИ за «фейковые новости». По словам Трампа, «фейковые новости» идут по телевизору «сюжет за сюжетом». В частности, Трамп назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп также вернулся к вопросу об убедительности своей победы среди коллегии выборщиков, заявив, что после Рейгана такой масштабной поддержкой не заручался никто. Корреспондент NBC Питер Александер, однако, напомнил Президенту, что и Билл Клинтон, и Барак Обама получили более значительную поддержку коллегии выборщиков. Трамп на это ответил, что он имел в виду лишь президентов-республиканцев. Питер Александер не сдавался; он заметил, что у Джорджа Буша-старшего также были более внушительные цифры. // The Guardian

Число жертв взрыва в пакистанском Сехван-Шарифе превысило 70 человек

По меньшей мере 72 человека погибли, более 150 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф в провинции Синд, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих. По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». // РИА Новости

Индия успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника

Индийская ракета-носитель PSLV-C37 успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO). Пуск ракеты транслировали в прямом эфире местные СМИ. Ракета стартовала по плану в 09:28 по местному времени. Через 17 минут после полета начался вывод спутников на орбиту, который прошел в несколько этапов. Вся миссия продлилась около получаса. Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии. «PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением», — заявил он на пресс-конференции. Этот пуск стал рекордным для мировой космической индустрии по числу запущенных одновременно спутников. Рекорд по этому показателю ранее принадлежал России, которая одновременно вывела на орбиту 37 спутников в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников. // РИА Новости

Фактический глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве

Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг Президента страны Пак Кын Хе. Как передает агентство Рёнхап, в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы. Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности Президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана. Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи. В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом. // РИА Новости

Ученые клонируют мамонта

Ученые на грани воскрешения древнего животного, исчезнувшего с лица Земли 4000 лет назад. Об этом представитель Гарварда Джордж Черч заявил во время выступления на ежегодном собрании Американской ассоциацией содействия развитию науки (AAAS) в Бостоне на этой неделе. По его словам, ученым нужно еще всего лишь два года, чтобы создать эмбрион гибрида азиатского слона и мамонта. «На самом деле, он будет больше похож на слона с целым рядом признаков мамонта», — добавил ученый. Для этого было использована ДНК, изъятая из останков мамонтов, которые сохранились в вечных льдах Арктики. Ученые ищут гены, которые отличают мамонтов от современных слонов — те, что отвечают за густую шерсть и маленькие уши. Ученые считают, что, введя гены мамонта в геном зародыша слона, они смогут воссоздать гибрид, который будет иметь все отличительные признаки вымершего вида. Существо также называют mammophant. У него будут маленькие уши, подкожно-жировая клетчатка и густая шерсть, а также стойкая к морозу кровь. // The Guardian

Текст: «Газета.uz» 91