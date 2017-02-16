По инициативе ряда общественных и государственных организаций создан Центр «Стратегия развития». Он займется реализацией Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, а также Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека». Создание центра было одобрено распоряжением Президента Шавката Мирзиёева.

Учредителями центра, имеющего статус негосударственной некоммерческой организации, выступили Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте, Торгово-промышленная палата, Палата адвокатов, Академия государственного управления при Президенте, Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ) и Национальная ассоциация ННО.

Как сообщили в НАЭСМИ, деятельность центра нацелена на консолидацию усилий по эффективной организации экспертного и общественного обсуждения, всестороннюю проработку и реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией действий, а также привлечение представителей институтов гражданского общества, экспертов и ученых в процессы демократизации и модернизации страны.

В его задачи включены информационно-аналитическое сопровождение мероприятий, предусмотренных Стратегией действий, изучение передового зарубежного опыта, оценок международных организаций и экспертов по мероприятиям, реализуемым в рамках этого документа, организация их широкого экспертного и общественного обсуждения.

Центр также будет выдвигать обоснованные предложения по эффективной реализации Стратегии действий, в том числе по подготовке проектов законов, подзаконных и других актов, предусмотренных госпрограммой, налаживать сотрудничество с международными организациями, научно-исследовательскими, информационно-аналитическими и образовательными учреждениями.

В его функции входит оказание содействия в подготовке проектов ежегодных программ по Стратегии действий, осуществление системного общественного мониторинга хода ее реализации и широкое информирование об этом, изучение мнений и предложений населения, выработка предложений по ним.

Источниками финансирования центра являются средства технического содействия, гранты международных и отечественных организаций, ННО, средства министерств и ведомств на проведение изучений и анализов и другие.

Утвержден состав Координационного совета по оказанию содействия деятельности центра, который обеспечит его взаимодействие с государственными органами и окажет поддержку исполнению возложенных на него задач.

Исполнительным директором центра (на общественных началах) назначен Акмаль Бурханов, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса. Выпускник Университета Японии, он некоторое время был исполнительным директором представительства Нагойского университета в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz» 2 201