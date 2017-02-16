«Многие научные изыскания не нацелены на конкретный результат»

Анализ реализации государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных разработок в Узбекистане выявил ряд проблем и недостатков. Руководитель исполнительного аппарата Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Одилхужа Парпиев в статье в газете «Правда Востока» рассуждает о том, как улучшить сегодняшнюю науку и поднять ее на качественно новый уровень.

Как отметил глава комитета, существующая система раздельной работы Академии наук, министерств высшего и среднего специального, а также народного образования, здравоохранения, сельского и водного хозяйства, Комитета по координации развития науки и технологий и других ведомств приводит к дублированию многих изысканий.

«Например, в рамках прикладных и инновационных программ выполняются более 50 научных разработок с родственной тематикой. Из 841 проекта фундаментальных исследований в 2007—2016 годах лишь 35 из них (4,2%) являются межведомственными. Это обусловлено стремлением НИУ и высших учебных заведений к самостоятельному участию в проектах только своего ведомства. Это становится существенным барьером в интеграции вузовской и академической науки, что привело к увеличению мелких научных проектов», — говорится в статье.

«Помимо этого, значительное количество изысканий все еще носит общий характер, не нацеленный на конкретный результат. Они в большинстве своем не обеспечивают прорыв в выбранном направлении. Наблюдается низкая результативность и прикладных исследований, основной задачей которых является решение актуальных научно-технических проблем. Несмотря на усилия по концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов на решении крупных практически важных проблем, разработки фактически остаются набором плохо взаимоувязанных изысканий. Об их слабой научной новизне свидетельствуют показатели патентования. Так, за 2007−2016 годы получено всего 1790 охранных документов — на три реализованных проекта приходится всего один успешный результат», — отметил Одилхужа Парпиев.

Ежегодно Комитетом по координации развития науки и технологий совместно с Министерством экономики объявляется более 150 тем. Однако реализуются не более 30%. Также наблюдается диспропорция в объемах финансирования исследований: «Доля бюджетных средств, выделяемых на инновационные проекты, в общем объеме составляет всего 15%, хотя очевидно, что реальный подход должен предусматривать увеличение объемов именно таких разработок, чтобы обеспечить оперативное внедрение их в производство с активным участием (в виде долевого финансирования) в этом процессе самих промышленных предприятий».

Для решения указанных проблем, укрепления механизмов интеграции науки, образования и производства предлагается разработать и реализовать «более эффективную систему формирования и мониторинга государственных научно-технических программ», рассказал руководитель комитета.

Предлагается создать программу фундаментальных исследований «Развитие ведущих научных школ» и таким образом осуществлять подготовку научных кадров, публикации в ведущих мировых изданиях, поддерживать связь с зарубежными центрами, а также создавать современную научно-методическую и экспериментальную базу.

Для поддержки одаренной молодежи в проведении изысканий в центрах Узбекистана предлагается сформировать программу «Академическая подвижность молодых ученых».

У исследователей из регионов появится возможность действовать в ведущих лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Для адаптации разработок к быстро меняющимся условиям, потребностям производства и содействия внедрению их результатов предлагается начать реализацию краткосрочных двухгодичных программ прикладных исследований. Итог работы — изготовление действующего опытного образца наукоемкой продукции, оформление технологических испытаний, передача знаний и полученной информации для внедрения в оборот, а также предоставление комплекта документации, необходимой для организации производства.

Программы инновационных работ предлагается формировать на основе отбора проектов, направленных на решение конкретных актуальных задач отраслей экономики, производства, социальной сферы и регионов страны. Они должны предусматривать освоение современных технологий, подготовку к выпуску новой, востребованной на рынке продукции, а также опытно-промышленное внедрение, стандартизацию и сертификацию продукции. Будут приветствоваться разработки, по которым ожидается привлечение инвестиций, в том числе зарубежных, и имеющие конкретный план коммерциализации, включая импортозамещение и экспорт, сообщил Одилхужа Парпиев.

Согласно Комплексному плану действий, утвержденному в июле 2016 года, научные проекты межведомственного и мультидисциплинарного характера будут рассматриваться в первую очередь.

При комитете образуются 8 межведомственных научно-технических советов по приоритетным направлениям развития науки и технологий, 20 экспертных групп, а также Межведомственный научно-технический совет по инновационной деятельности. Их основными задачами являются искоренение параллелизма в проектах, недопущение финансирования ранее выполненных научных исследований, выработка рекомендаций по поддержке разработок с высокой степенью научной новизны и ожидаемой практической эффективностью, а также выработка предложений по наилучшему использованию интеллектуального потенциала и материально-технической базы путем объединения проектов с конкретизацией задач и стимулирование привлечения молодежи в научную деятельность.

Текст: «Газета.uz» 2 227