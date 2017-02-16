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16 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: uzcard.uz

Работать без терминалов объектам торговли и услуг запретили

С 1 марта в сфере розничной торговли и услуг запрещено вести деятельность без терминалов для приема платежей по картам, а за завышение цены введен штраф.

Сегодня, 15:46   Экономика  

С 1 марта субъектам предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере розничной торговли и оказания платных услуг запрещено осуществлять деятельность, если они не оснащены расчетными терминалами для приема платежей от населения посредством пластиковых карт. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 15 февраля о совершенствовании денежного обращения и развитии расчетов с использованием пластиковых карт, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Государственному налоговому комитету совместно с коммерческими банками, Ассоциацией банков и Единым общереспубликанским процессинговым центром поручено в течение 10 дней провести инвентаризацию объектов розничной торговли и оказания платных услуг на наличие терминалов. Недостающие терминалы должны быть «в кратчайшие сроки» поставлены, зарегистрированы и оснащены техническими средствами бесперебойного электрического питания.

Постановлением установлено, что если субъекты предпринимательства в сфере розничной торговли и оказания услуг искусственно завышают или снижают цены в зависимости от формы расчетов наличными или по картам, такие действия расцениваются как нарушения установленного порядка применения расчетных терминалов и влекут наложение штрафа в размере 30 минимальных зарплат.

Проводимые налоговыми органами проверки по вопросам искусственного завышения или снижения цен, применения контрольно-кассовых машин и расчетных терминалов, выдачи талонов и чеков, а также своевременной и в полном объеме инкассации наличной выручки не являются налоговой проверкой, требующей специального разрешения Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов.

Постановлением Центральному банку поручено пересмотреть механизм передачи терминалов в аренду и их реализации в собственность субъектам предпринимательства, имея в виду создание более благоприятных условий.

В целях стимулирования потребительского спроса и производственной деятельности субъектов предпринимательства, а также развития системы безналичных расчетов ЦБ также дано поручение разработать и утвердить комплекс мер по расширению «используемых в международной практике современных механизмов краткосрочного потребительского кредитования населения с использованием пластиковых карточек».

Банкам разрешено в порядке исключения в текущем и следующем году заключать без проведения тендерно-конкурсных торгов контракты на импорт платежных терминалов, инфокиосков, банкоматов и другого оборудования.

На Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с компанией «Узбекэнерго» возложена задача обеспечивать качественную и бесперебойную связь объектов розничной торговли и оказания услуг для постоянной работы терминалов, обратив особое внимание на горные и отдаленные регионы Узбекистана.

Служба по контролю и координации работы с обращениями Аппарата Президента усилит контроль за жалобами, касающимися нарушений при выдаче наличных средств со счетов в банках и осуществлению платежей с использованием пластиковых карт. Меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности должны приниматься в трехдневный срок.

Текст: «Газета.uz»      12 706

Комментарии

  • Sergey Niyazmetov 16 февраля 2017 15:56

    Просто начнут продавать за нал дороже, как по терминалу.

  • Рахимджан Нуров 16 февраля 2017 16:04

    Ну посмотрим что теперь будет с Ипподромом, Абу Сахий и Урикзаром. Закроются или все на терминал перейдут?

  • Slava Lyan 16 февраля 2017 16:06

    Хорошо было бы по терминалу приобретать автомобили в автосалонах.

  • Артем Меликов 16 февраля 2017 16:23

    Все хорошо, а как импортерам снимать деньги со счета, чтобы купить валюту на черном рынке для оплаты этого самого импорта? Опять таки с наценкой 25 процентов? Когда решат ЭТОТ вопрос?

  • Адаев Уринбек Ерпулатович 16 февраля 2017 16:26

    Интересно, а раньше этого не было?

  • Jon Duan 16 февраля 2017 16:49

    А как потребитель определит — завышены цены или нет? Ему сколько придумает магазинчи, столько он и заплатит. И вторая проблема — это скорость оплаты по карточке “онлайн“. При увеличении количества терминалов нынешняя черепашья скорость интернет-соединения упадёт до улиточной. Когда у нас будет цивилизованный интернет? Очень интересуюсь, хотелось бы дожить.


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