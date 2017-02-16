Мемориал воинам-афганцам открыт после реставрации (фото)

Воздвигнутый в Чирчике (Ташкентская область) в 1990 году мемориал воинам-интернационалистам был заново открыт 15 февраля, в 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана.

Памятник был закрыт на реставрационные работы в сентябре. Фигура погибающего воина символизирует верность воинскому долгу, а также скорбь родных и близких по погибшим в войне. Архитектор памятника — Анвар Рахматуллаев.

Фото: Россотрудничество.

Как сообщили «Газете.uz» в Объединении «VETERAN» воинов-интернационалистов и инвалидов Узбекистана, реставрация осуществлена за счет средств, собранных ветеранами Афганской войны, а также пожертвований государственных организаций и частных компаний. В их числе — Министерство по чрезвычайным ситуациям, компания «Ахангаранцемент» и другие.

Фото: Россотрудничество.

В ходе реставрации отремонтированы постамент, площадь вокруг мемориала, фонтан. Добавлена табличка с именами героев, не вернувшихся с войны, установлены флагштоки и проведено освещение.

Фото: Россотрудничество.

По словам представителя ветеранской организации, работа по реставрации на этом не закончена. Предстоит покрыть его бронзовой краской, установить прожекторное освещение и видеонаблюдение. Все это должно быть сделано к 9 мая.

Фото: Зумрад Шаджалилова.

В мероприятии участвовали воины-интернационалисты, семьи погибших в войне, представители государственных структур и общественности, курсанты военных учебных заведений.

Текст: «Газета.uz» 1 147