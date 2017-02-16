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Шавкат Мирзиёев.

Фото: Сарвар Урмонов / УзА

Президент Узбекистана принял зампреда правительства России

Шавкат Мирзиёев и Дмитрий Козак обсудили диверсификацию экономического сотрудничества Узбекистана и России.

Сегодня, 10:16   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, прибывшего в страну для участия в очередном заседании узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило УзА.

Глава государства, приветствуя гостя, отметил «динамичное развитие и последовательное укрепление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере», говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены вопросы диверсификации направлений взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.

Была подчеркнута реализация договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина в Самарканде 6 сентября 2016 года.

Стороны отметили важную роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в установлении долгосрочных деловых контактов между компаниями двух стран, а также в продвижении новых совместных программ и проектов.

Дмитрий Козак выразил признательность Президенту за теплый прием и подтвердил готовность России развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Узбекистаном.

Текст: «Газета.uz»      2 456
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