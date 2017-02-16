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Фото: Окил Гуломов / УзА

Утверждены предельные цены на импортные лекарства

Утверждены предельные цены на социально значимые лекарства зарубежного производства.

Сегодня, 16:44   Общество  

В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Их список доступен на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

Ранее сообщалось о принятии такого же списка на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства.

В соответствии с постановлением Президента от 31 октября прошлого года, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень включает в себя 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.

Текст: «Газета.uz»      3 069

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