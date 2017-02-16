Утверждены предельные цены на импортные лекарства

Фото: Окил Гуломов / УзА
В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Их список доступен на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
Ранее сообщалось о принятии такого же списка на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства.
В соответствии с постановлением Президента от 31 октября прошлого года, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень включает в себя 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.
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