Утверждены предельные цены на импортные лекарства

В Узбекистане утверждены предельные фиксированные цены на импортируемые социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Их список доступен на сайте Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

Ранее сообщалось о принятии такого же списка на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного производства.

В соответствии с постановлением Президента от 31 октября прошлого года, цены устанавливаются Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Перечень включает в себя 116 наименований отечественных препаратов и изделий и 227 — импортируемых.

Текст: «Газета.uz» 3 069