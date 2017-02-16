Минкультспорта разделено на Минкульт и Госкомспорт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля подписал указ о совершенствовании системы управления в области культуры и спорта, а также постановления о создании Министерства культуры и Государственного комитета по физической культуре и спорту. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве страны.

С сентября 2004 года функционировало Министерство по делам культуры и спорта, образованное на базе Министерства по делам культуры и Государственного комитета по физкультуре и спорту.

В структуре центрального аппарата Минкульта предусмотрены должности министра, первого заместителя и двух заместителей министра. В структуре центрального аппарата Госкомспорта входят должности председателя, первого заместителя и двух заместителей председателя, один из которых будет одновременно исполнительным директором Фонда развития детского спорта Узбекистана.

Текст: «Газета.uz» 2 472