Минкультспорта разделено на Минкульт и Госкомспорт

Здание Кабинета Министров, в котором размещено Минкультспорта.
Фото: «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля подписал указ о совершенствовании системы управления в области культуры и спорта, а также постановления о создании Министерства культуры и Государственного комитета по физической культуре и спорту. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве страны.
С сентября 2004 года функционировало Министерство по делам культуры и спорта, образованное на базе Министерства по делам культуры и Государственного комитета по физкультуре и спорту.
В структуре центрального аппарата Минкульта предусмотрены должности министра, первого заместителя и двух заместителей министра. В структуре центрального аппарата Госкомспорта входят должности председателя, первого заместителя и двух заместителей председателя, один из которых будет одновременно исполнительным директором Фонда развития детского спорта Узбекистана.
Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:28
Сегодня, 15:46
Сегодня, 13:50
Сегодня, 11:00
Сегодня, 10:53
Комментарии
Давно пора было это сделать. Спасибо нашему Президенту и тем кто подал эту идею!!!