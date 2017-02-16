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16 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Здание Кабинета Министров, в котором размещено Минкультспорта.

Фото: «Газета.uz»

Минкультспорта разделено на Минкульт и Госкомспорт

Постановлениями Президента созданы Министерство культуры и Госкомитет по физкультуре и спорту.

Сегодня, 18:10   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля подписал указ о совершенствовании системы управления в области культуры и спорта, а также постановления о создании Министерства культуры и Государственного комитета по физической культуре и спорту. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве страны.

С сентября 2004 года функционировало Министерство по делам культуры и спорта, образованное на базе Министерства по делам культуры и Государственного комитета по физкультуре и спорту.

В структуре центрального аппарата Минкульта предусмотрены должности министра, первого заместителя и двух заместителей министра. В структуре центрального аппарата Госкомспорта входят должности председателя, первого заместителя и двух заместителей председателя, один из которых будет одновременно исполнительным директором Фонда развития детского спорта Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      2 472

Комментарии

  • Ravshan Abdukadyrov 16 февраля 2017 18:22

    Давно пора было это сделать. Спасибо нашему Президенту и тем кто подал эту идею!!!


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