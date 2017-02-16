Запущен проект по улучшению логистической базы

Стартовал проект «Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии», направленный на повышение конкурентоспособности бизнес-структур Узбекистана, работающих в области транспортной и складской логистики.

Охват проекта распространится на Узбекистан и Туркменистан, срок его действия — 2017−2019 годы. Инициативу, реализуемую в рамках программы «Инвестиции в Центральную Азию IV», финансирует Комиссия Европейского союза.

Концепция проекта — повышение уровня знаний и опыта предпринимателей для создания такой логистической базы, при которой обеспечивалось бы максимально эффективное передвижение грузов.

Проект реализуется группой организаций: Центр предпринимательства и управленческого развития (ЦПУР, Болгария), Торгово-промышленная палата Узбекистана, Ассоциация по развитию бизнес-логистики (Узбекистан), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Туркменистана и Ассоциация стивидорных компаний (Латвия).

«Наш проект рассчитан на субъекты среднего и малого бизнеса, которые участвуют в работе всей логистической цепочки: хранение и складирование товаров, таможенное оформление, перевозка грузов и страхование», — рассказал генеральный директор Ассоциации по развитию бизнес-логистики Акрам Мухидов.

Глава делегации ЕС в Узбекистане посол Эдуард Стипрайс отметил заинтересованность в укреплении экономических и торговых связей, а также транспортного сообщения Евросоюза со странами Центральной Азии путем продвижения региональных проектов и оказания финансовой и технической поддержки.

«Европейский союз является одним из главных партнеров стран Центральной Азии, — подчеркнул Эдуард Стипрайс. — Объем взаимной торговли ЕС и Узбекистана в 2015 году составил почти 2 млрд евро. Но и эти цифры полностью не отражают имеющийся у нас потенциал. Одной из причин является недостаточное развитие логистической цепочки в странах региона».

Именно такого совершенствования логистического бизнеса ожидают организаторы новой инициативы. Планируется расширение инновационного управленческого опыта, обучение менеджерским навыкам персонала компаний, а также знакомство с лучшими предпринимательскими практиками малого и среднего бизнеса стран ЕС.

«Узбекистан имеет высокий потенциал развития экономического партнерства с различными странами, — сказал координатор проекта и исполнительный директор ЦПУР Николай Ярмов. — В то же время имеется недостаток опыта менеджмента и ведения международного бизнеса. Наш проект направлен на исправление этой ситуации».

Немаловажным фактором станет повышение знаний в сфере экспорта и торгового потенциала для малого и среднего бизнеса, а также создание институционального партнерства между бизнес-ассоциациями стран ЕС и Центральной Азии для содействия устойчивому развитию транспортного сектора и логистики.

Текст: Санджар Якубов 803