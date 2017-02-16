EN РУ O`Z ЎЗ
16 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Госкомконкуренции.

Фото: csm.gov.uz

Создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства

Гарантийный фонд развития малого предпринимательства решит проблему недостатка залогового обеспечения при получении банковского кредита.

Сегодня, 16:28   Экономика  

В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства. Постановление Президента об этом было подписано 10 февраля, сообщила информационная служба Госкомконкуренции, одного из главных учредителей фонда. В числе других акционеров — Ассоциация банков, Торгово-промышленная палата и ряд крупных банков и страховых компаний.

Недостаток залогового обеспечения — одно из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства и наиболее частая причина отказа в предоставлении кредита.

Решению этой проблемы будет способствовать гарантийный фонд, который будет предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более чем на 100 тысяч долларов США.

Гарантийный фонд также будет оказывать консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействовать им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.

Текст: «Газета.uz»      2 088
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:44

Утверждены предельные цены на импортные лекарства

Сегодня, 15:46

Работать без терминалов объектам торговли и услуг запретили

Сегодня, 14:49

«Многие научные изыскания не нацелены на конкретный результат»

Сегодня, 13:50

Шохжахон Эргашев нокаутировал грузинского боксера (+видео)

Сегодня, 11:00

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:53

Пенсионеры могут сами выбрать, в какой форме получать пенсию

Сегодня, 10:16

Президент Узбекистана принял зампреда правительства России

Сегодня, 10:00

Создан Центр «Стратегия развития»

Популярное

Заправки UzGazOil сменили вывеску

Обновлен руководящий состав UMS

Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Узбекистан и Россия подписали ряд документов