В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства. Постановление Президента об этом было подписано 10 февраля, сообщила информационная служба Госкомконкуренции, одного из главных учредителей фонда. В числе других акционеров — Ассоциация банков, Торгово-промышленная палата и ряд крупных банков и страховых компаний.

Недостаток залогового обеспечения — одно из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства и наиболее частая причина отказа в предоставлении кредита.

Решению этой проблемы будет способствовать гарантийный фонд, который будет предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более чем на 100 тысяч долларов США.

Гарантийный фонд также будет оказывать консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействовать им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.

Текст: «Газета.uz» 2 088