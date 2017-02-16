Обзор мировых новостей

В окрестностях Багдада прогремел взрыв

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в окрестностях Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. Ранения получили 50 человек. Взрыв произошел в районе Мадинат-эс-Садр, населенном последователями шиитского направления ислама. В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство», захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. В 2014—2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль, включая города Рамади и Фаллуджа. // РИА Новости



Ущерб от серии землетрясений в Италии превысил 23 млрд евро

Италия понесла урон на общую сумму в 23,5 млрд евро в результате серии землетрясений, начавшейся в августе минувшей года, говорится в сообщении службы гражданской защиты страны. «Департамент гражданской защиты направил в Брюссель через представительство Италии полный документ с подсчетом урона и стоимости мер по восстановлению после подземных толчков, которые с 24 августа 2016 года затронули области Абруццо, Лацио, Марке и Умбрия, с целью получения средств из Фонда солидарности Евросоюза», — говорится в сообщении. Фонд солидарности ЕС, который был создан по инициативе Еврокомиссии в 2002 году, оказывает помощь странам-участникам и странам-кандидатам по восстановлению их экономики и инфраструктуры в случае серьезных стихийных бедствий. В общий «счет» включен ущерб от разрушений, причиненных жилому фонду, — он составил 12,9 млрд евро, и госучреждениям — 1,1 млрд евро. Также подсчитаны затраты государства на спасательные операции и восстановление пострадавших территорий в сфере энергообеспечения, транспорта, образования и охраны культурного наследия. // РИА Новости

Глава Туркменистана в честь Дня государственного флага помиловал 828 человек

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, переизбранный на третий срок, в честь Дня государственного флага помиловал 828 человек, сообщило в среду Туркменское телевидение. Указ о помиловании глава государства подписал на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности, посвященном итогам президентских выборов. День государственного флага отмечается в республике 19 февраля. Документ освобождает помилованных людей от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности. Президент поручил руководителям правоохранительных органов обеспечить своевременное прибытие помилованных людей в свои дома, чтобы они смогли отпраздновать День государственного флага в кругу родных и близких. Бердымухамедов также поручил руководителям отраслевых ведомств и местных органов власти оказать помилованным содействие в трудоустройстве. // РИА Новости

Усейн Болт и Симона Байлз — спортсмены года по версии Laureus

Усейн Болт с Ямайки был назван лучшим спортсменом прошлого года по версии Laureus, обойдя таких соперников как Леброн Джеймс, Энди Маррей и Криштиану Роналду. Трехкратный олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро выиграл эту награду уже в четвертый раз, сравнявшись с Роджером Федерером. Лучшей спорсменкой года также была названа американка Симона Байлз, которая завоевала на Играх пять медалей, из них четыре — высшей пробы. Для 19-летней Байлз этот трофей — первый по счету. В номинации «Возвращение года» победил пловец Майкл Фелпс, выигравший на Олимпиаде пять золотых медалей, а в номинации «Прорыв года» — экс-пилот «Формулы-1» Нико Росберг, который завоевал первое чемпионское звание и ушел из спорта. Специальный приз «Спортивное вдохновение» отдали олимпийской команде беженцев. Награда Laureus считается спортивным Оскаром. // Euronews

В Дубае в этом году запустят автономные «летающие автомобили»

«Летающие автомобили», представленные на форуме World Government Summit в ОАЭ, начнут работу уже к июлю текущего года, заявил глава управления дорог и транспорта города-эмирата Дубая Матар аль-Таер. «Транспортировка без водителей позволит сократить транспортные расходы на 22 млрд дирхамов (6 млрд долларов) в год, а также уменьшит выброс вредных веществ и ДТП», — сказал он. Накануне управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило созданный китайской компанией Ehang «автономный летательный аппарат». Он является инновационным и экологичным транспортным средством, способным перевозить пассажиров на короткие дистанции. Каждое транспортное средство обладает своим собственным ключом доступа. Пассажиры смогут задать нужное место назначения при помощи сенсорного экрана и встроенной навигационной системы. Создатели обещают, что сам полет будет плавным и максимально безопасным. Машина работает на электричестве, ее «крылья» складываются, когда она не находится в состоянии полета, обеспечивая ее компактный размер. В машинах не будет водителей, управлять ей смогут и любители, нажав кнопку взлета и затем посадки. Общий командный центр, который будет контролировать движение этих машин, будет запрещать полеты в условиях плохой погоды. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 336