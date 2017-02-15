Синоптики сообщили о резком изменении погоды

Фото: Галина Сапаева / «Газета.uz»
В период с 17 по 22 февраля по Узбекистану ожидается резкое изменение погоды, сообщили в Узгидромете.
17−19 февраля по территории республики пройдут интенсивные осадки (дождь, снег). Возможно усиление ветра до 17−22 м/с.
20−22 февраля температура воздуха составит ночью −7…−12 градусов Цельсия, днем
— 0…-5 градусов.
16−22 февраля по территории страны селеопасно и лавиноопасно.
16 февраля в Ташкенте переменная облачность. Ночью и утром возможен туман, к вечеру ожидается дождь. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью — 0…-2, днем — +10…+12 градусов.
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