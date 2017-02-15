Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию. Об этом было сообщено в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, проходящего в среду в Ташкенте.
Делегацию РФ на заседании возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.
На заседании отмечалось, что Узбекистан и Россия, являющиеся стратегическими партнерами, придают большое значение развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Россия устойчиво занимает позицию крупнейшего внешнеторгового партнера Узбекистана. В 2016 году товарооборот между двумя государствами, по данным Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, составил 4,2 млрд долларов.
В Узбекистане действует 961 предприятие, созданное с участием российских инвестиций, включая 810 СП и 151 предприятие со 100-процентным российским капиталом. В стране аккредитованы представительства 64 фирм и компаний РФ.
На территории России созданы 569 предприятий с участием резидентов Узбекистана.
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