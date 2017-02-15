EN РУ O`Z ЎЗ
15 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Президент Узбекистана в апреле совершит государственный визит в Россию.

Сегодня, 11:55   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию. Об этом было сообщено в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, проходящего в среду в Ташкенте.

Делегацию РФ на заседании возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

На заседании отмечалось, что Узбекистан и Россия, являющиеся стратегическими партнерами, придают большое значение развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Россия устойчиво занимает позицию крупнейшего внешнеторгового партнера Узбекистана. В 2016 году товарооборот между двумя государствами, по данным Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, составил 4,2 млрд долларов.

В Узбекистане действует 961 предприятие, созданное с участием российских инвестиций, включая 810 СП и 151 предприятие со 100-процентным российским капиталом. В стране аккредитованы представительства 64 фирм и компаний РФ.

На территории России созданы 569 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      2 700
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:13

Синоптики сообщили о резком изменении погоды

Сегодня, 10:54

Создается Международный исследовательский центр Имама Термизи

Сегодня, 10:24

Обзор мировых новостей

Вчера, 19:27

Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера

Вчера, 17:47

Ташкент примет чемпионат Азии по боксу-2017

Вчера, 17:17

Главы Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор

Вчера, 16:32

Глава АБР посетит Узбекистан

Вчера, 15:54

Гастроли ошского театра Бабура проходят в Ферганской долине

Популярное

Экспериментальный проект по льготным микрокредитам запускается в Ташкенте

Заправки UzGazOil сменили вывеску

Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана

Чартерные рейсы в Болгарию и Испанию организуются летом