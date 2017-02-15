Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле совершит государственный визит в Россию. Об этом было сообщено в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, проходящего в среду в Ташкенте.

Делегацию РФ на заседании возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

На заседании отмечалось, что Узбекистан и Россия, являющиеся стратегическими партнерами, придают большое значение развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Россия устойчиво занимает позицию крупнейшего внешнеторгового партнера Узбекистана. В 2016 году товарооборот между двумя государствами, по данным Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, составил 4,2 млрд долларов.

В Узбекистане действует 961 предприятие, созданное с участием российских инвестиций, включая 810 СП и 151 предприятие со 100-процентным российским капиталом. В стране аккредитованы представительства 64 фирм и компаний РФ.

На территории России созданы 569 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Текст: «Газета.uz» 2 700