Принята Программа развития региональных автодорог

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена Программа развития региональных автомобильных дорог на 2017−2018 годы, сообщило УзА.

Как говорится в официальном комментарии к постановлению, в стране имеется целый ряд проблем, связанных с состоянием дорог, большая часть которых не отвечает требованиям качества и безопасности движения.

Возведение новых жилых массивов, расширение городов, существенное увеличение количества транспортных средств требуют принятия действенных мер по коренному улучшению состояния региональных автомобильных дорог.

Принятой программой предусмотрены капитальный и текущий ремонт 5454 км межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов, в том числе в 2017 году — 2700 км и в 2018 году — 2754 км.

В частности, в Каракалпакстане намечено отремонтировать 295 км, в Андижанской области — 324 км, Бухарской — 439 км, Джизакской — 222 км, Кашкадарьинской — 679 км, Навоийской — 216 км, Наманганской — 309 км, Самаркандской — 479 км, Сурхандарьинской — 535 км, Сырдарьинской — 267 км, Ташкентской — 516 км, Ферганской — 520 км, в Хорезмской области — 321 км и в городе Ташкенте — 332 км дорог и улиц.

Дополнительно запланировано оснащение 330 единицами дорожной техники специализированных организаций по ремонту региональных дорог для выполнения работ по текущему ремонту межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов.

Программой намечено поэтапное проведение инвентаризации существующих межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов республики и их паспортизация, по результатам которой будет создана электронная база данных.

14 февраля Президент подписал указ, которым Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ГАК «Узавтойул») преобразована в Государственный комитет по автомобильным дорогам.

Текст: «Газета.uz» 1 885