Создается Международный исследовательский центр Имама Термизи

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля подписал постановление о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Термизи.

Как отмечается в документе, решение направлено на глубокое изучение и продвижение наследия хадисоведа и исламского правоведа Абу Исо Термизи (Имама Термизи, 824−892 годы), внесшего огромный вклад в развитие исламской религии.

Деятельность также должна способствовать сохранению и развитию национально-религиозных ценностей узбекского народа и воспитанию молодого поколения в духе благородных идей, любви и верности Родине.

10 февраля Президент в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил место поклонения Имаму Термизи в Шерабадском районе. Ученый написал множество произведений в области правоведения, естествознания, медицины, астрологии, языкознания, этики и других.

Шавкат Мирзиёев посещал мемориальный комплекс и в октябре. Сейчас здесь продолжаются работы по реконструкции. Рядом с комплексом благоустроено кладбище, проложен асфальт на дороге протяженностью 4,5 км, водо-, электро- и газопроводные сети.

Текст: «Газета.uz» 0