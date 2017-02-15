Создается Международный исследовательский центр Имама Термизи

Фото: muslim.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля подписал постановление о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Термизи.
Как отмечается в документе, решение направлено на глубокое изучение и продвижение наследия хадисоведа и исламского правоведа Абу Исо Термизи (Имама Термизи, 824−892 годы), внесшего огромный вклад в развитие исламской религии.
Деятельность также должна способствовать сохранению и развитию национально-религиозных ценностей узбекского народа и воспитанию молодого поколения в духе благородных идей, любви и верности Родине.
10 февраля Президент в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил место поклонения Имаму Термизи в Шерабадском районе. Ученый написал множество произведений в области правоведения, естествознания, медицины, астрологии, языкознания, этики и других.
Шавкат Мирзиёев посещал мемориальный комплекс и в октябре. Сейчас здесь продолжаются работы по реконструкции. Рядом с комплексом благоустроено кладбище, проложен асфальт на дороге протяженностью 4,5 км, водо-, электро- и газопроводные сети.
Сегодня, 10:24
Вчера, 17:47
Вчера, 16:32
Вчера, 15:18