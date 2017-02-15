Фото: Вручены премии «Эътироф-2016»

Церемония вручения национальной премии «Эътироф» («Признание») деятелям культуры, искусства, журналистам и спортсменам состоялась в Ташкенте 14 февраля.

По данным Министерства по делам культуры и спорта, в этом году лауреаты премии были определены по 49 номинациям в 6 направлениях: «Театр, кино и массовые представления», «Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство», «Изобразительное и прикладное искусство», «Художественное творчество, журналистика и телевидение», «Спорт», «Внимание, уважение, почет».

Лауреаты «Эътироф-2017»

Изобразительное и прикладное искусство



Художник года — Хаким Мирзаахмедов;

Ремесленник года — Рахматилла Закиров;

Искусствовед года — Камола Акилова;

Скульптор года — Курбан Норхурозов;

Художественное творчество, журналистика и телевидение



Поэт года — Зебо Мирзаева;

Писатель года — Хуршид Дустмухаммад;

Телепроект года — «Менинг овозим» («Мой голос») Севары Уринбаевой;

Теле-, радио- журналист года — Азиза Курбанова;

Лучший радиопроект — «Асл санъат уйлари» Гулнозы Муминовой;

Публицист года — Бехзод Шукуров;

Критик года — Наим Каримов;

Ведущий года — Маруфжон Худжакулов, телеканал «Спорт»;

Театр, кино и массовые представления



Лучший спектакль — драма «Мирзо Улугбек» Самаркандского областного театра;

Лучший театральный актер — Тохир Саидов;

Лучшая театральная актриса — Дилором Абдувалиева;

Лучший театральный режиссер — Алимжон Салимов;

Драматург года — Эркин Азам;

Театральный художник-декоратор года — Сергей Чернов;

Актриса цирка — Анжелика Юнусова;

Фильм года — «Барон»;

Актер года — Фарход Абдуллаев;

Актриса года — Эльмира Рахимжанова;

Режиссер года — Рустам Садиев;

Лучший сценарист — Зульфикар Мусаков;

Кинооператор года — Рустам Муродов;

Лучший иностранный актер фильма — Фархад Махмудов;

Спорт

Спортсмен года — Хасанбой Дусматов;

Тренер года — Бахром Абдумаликов;

Паралимпиец года — Хусниддин Норбеков;

Лучшая спортсменка — Фатимахон Амилова;

Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство



Исполнитель года — Шохруххон;

Исполнительница года — Шахзода;

Лучшая группа — «Сурхон»;

Исполнитель традиционных песен — Яхё ва Мухсин Муминовы;

Исполнительница традиционных песен — Рохила Рузимова;

Оперный исполнительно года — Рахимжон Мирзакомилов;

Исполнитель года — Фарход Абдуллаев;

Балетмейстер года — Кобилжон Муминов;

Танцор года — Шерзод Кенжабоев;

Лучший композитор — Шухрат Зокиров;

Танцовщица года — Дилноза Ортикова

«Внимание, уважение, почет»



Открытие года — Улмас Саиджонов, Пулат Саидкасымов, Галина Мельникова, Анор Назаров, Равшан Миртоджиев, Кундуз Миркаримова, Насиба Максудова.

Фото

Текст: «Газета.uz» 787