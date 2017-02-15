EN РУ O`Z ЎЗ
15 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фото: Вручены премии «Эътироф-2016»

Церемония вручения национальной премии «Эътироф» («Признание») прошла в Ташкенте.

Сегодня, 21:24   Общество   Медиа  

Церемония вручения национальной премии «Эътироф» («Признание») деятелям культуры, искусства, журналистам и спортсменам состоялась в Ташкенте 14 февраля.

По данным Министерства по делам культуры и спорта, в этом году лауреаты премии были определены по 49 номинациям в 6 направлениях: «Театр, кино и массовые представления», «Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство», «Изобразительное и прикладное искусство», «Художественное творчество, журналистика и телевидение», «Спорт», «Внимание, уважение, почет».

Лауреаты «Эътироф-2017»

Изобразительное и прикладное искусство

  • Художник года — Хаким Мирзаахмедов;
  • Ремесленник года — Рахматилла Закиров;
  • Искусствовед года — Камола Акилова;
  • Скульптор года — Курбан Норхурозов;

Художественное творчество, журналистика и телевидение

  • Поэт года — Зебо Мирзаева;
  • Писатель года — Хуршид Дустмухаммад;
  • Телепроект года — «Менинг овозим» («Мой голос») Севары Уринбаевой;
  • Теле-, радио- журналист года — Азиза Курбанова;
  • Лучший радиопроект — «Асл санъат уйлари» Гулнозы Муминовой;
  • Публицист года — Бехзод Шукуров;
  • Критик года — Наим Каримов;
  • Ведущий года — Маруфжон Худжакулов, телеканал «Спорт»;

Театр, кино и массовые представления

  • Лучший спектакль — драма «Мирзо Улугбек» Самаркандского областного театра;
  • Лучший театральный актер — Тохир Саидов;
  • Лучшая театральная актриса — Дилором Абдувалиева;
  • Лучший театральный режиссер — Алимжон Салимов;
  • Драматург года — Эркин Азам;
  • Театральный художник-декоратор года — Сергей Чернов;
  • Актриса цирка — Анжелика Юнусова;
  • Фильм года — «Барон»;
  • Актер года — Фарход Абдуллаев;
  • Актриса года — Эльмира Рахимжанова;
  • Режиссер года — Рустам Садиев;
  • Лучший сценарист — Зульфикар Мусаков;
  • Кинооператор года — Рустам Муродов;
  • Лучший иностранный актер фильма — Фархад Махмудов;

Спорт

  • Спортсмен года — Хасанбой Дусматов;
  • Тренер года — Бахром Абдумаликов;
  • Паралимпиец года — Хусниддин Норбеков;
  • Лучшая спортсменка — Фатимахон Амилова;

Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство

  • Исполнитель года — Шохруххон;
  • Исполнительница года — Шахзода;
  • Лучшая группа — «Сурхон»;
  • Исполнитель традиционных песен — Яхё ва Мухсин Муминовы;
  • Исполнительница традиционных песен — Рохила Рузимова;
  • Оперный исполнительно года — Рахимжон Мирзакомилов;
  • Исполнитель года — Фарход Абдуллаев;
  • Балетмейстер года — Кобилжон Муминов;
  • Танцор года — Шерзод Кенжабоев;
  • Лучший композитор — Шухрат Зокиров;
  • Танцовщица года — Дилноза Ортикова

«Внимание, уважение, почет»

  • Открытие года — Улмас Саиджонов, Пулат Саидкасымов, Галина Мельникова, Анор Назаров, Равшан Миртоджиев, Кундуз Миркаримова, Насиба Максудова.

Фото

Текст: «Газета.uz»      787
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 21:01

Принята Программа развития региональных автодорог

Сегодня, 20:38

«Узавтойул» преобразуется в Госкомитет по автодорогам

Сегодня, 17:56

Узбекистан и Россия обсудили диверсификацию сотрудничества

Сегодня, 15:41

Узбекистан и Россия подписали ряд документов

Сегодня, 12:13

Синоптики сообщили о резком изменении погоды

Сегодня, 11:55

Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Сегодня, 10:54

Создается Международный исследовательский центр Имама Термизи

Сегодня, 10:24

Обзор мировых новостей

Популярное

Заправки UzGazOil сменили вывеску

Узбекистан и Россия подписали ряд документов

Узбекистанец вошел в топ-100 молодых экономистов мира

Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию