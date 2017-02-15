Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Фото: Вручены премии «Эътироф-2016»
Церемония вручения национальной премии «Эътироф» («Признание») прошла в Ташкенте.
Сегодня, 21:24
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Церемония вручения национальной премии «Эътироф» («Признание») деятелям культуры, искусства, журналистам и спортсменам состоялась в Ташкенте 14 февраля.
По данным Министерства по делам культуры и спорта, в этом году лауреаты премии были определены по 49 номинациям в 6 направлениях: «Театр, кино и массовые представления», «Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство», «Изобразительное и прикладное искусство», «Художественное творчество, журналистика и телевидение», «Спорт», «Внимание, уважение, почет».
Лауреаты «Эътироф-2017»
Изобразительное и прикладное искусство
- Художник года — Хаким Мирзаахмедов;
- Ремесленник года — Рахматилла Закиров;
- Искусствовед года — Камола Акилова;
- Скульптор года — Курбан Норхурозов;
Художественное творчество, журналистика и телевидение
- Поэт года — Зебо Мирзаева;
- Писатель года — Хуршид Дустмухаммад;
- Телепроект года — «Менинг овозим» («Мой голос») Севары Уринбаевой;
- Теле-, радио- журналист года — Азиза Курбанова;
- Лучший радиопроект — «Асл санъат уйлари» Гулнозы Муминовой;
- Публицист года — Бехзод Шукуров;
- Критик года — Наим Каримов;
- Ведущий года — Маруфжон Худжакулов, телеканал «Спорт»;
Театр, кино и массовые представления
- Лучший спектакль — драма «Мирзо Улугбек» Самаркандского областного театра;
- Лучший театральный актер — Тохир Саидов;
- Лучшая театральная актриса — Дилором Абдувалиева;
- Лучший театральный режиссер — Алимжон Салимов;
- Драматург года — Эркин Азам;
- Театральный художник-декоратор года — Сергей Чернов;
- Актриса цирка — Анжелика Юнусова;
- Фильм года — «Барон»;
- Актер года — Фарход Абдуллаев;
- Актриса года — Эльмира Рахимжанова;
- Режиссер года — Рустам Садиев;
- Лучший сценарист — Зульфикар Мусаков;
- Кинооператор года — Рустам Муродов;
- Лучший иностранный актер фильма — Фархад Махмудов;
Спорт
- Спортсмен года — Хасанбой Дусматов;
- Тренер года — Бахром Абдумаликов;
- Паралимпиец года — Хусниддин Норбеков;
- Лучшая спортсменка — Фатимахон Амилова;
Эстрадное, классическое, оперное пение, музыка и танцевальное искусство
- Исполнитель года — Шохруххон;
- Исполнительница года — Шахзода;
- Лучшая группа — «Сурхон»;
- Исполнитель традиционных песен — Яхё ва Мухсин Муминовы;
- Исполнительница традиционных песен — Рохила Рузимова;
- Оперный исполнительно года — Рахимжон Мирзакомилов;
- Исполнитель года — Фарход Абдуллаев;
- Балетмейстер года — Кобилжон Муминов;
- Танцор года — Шерзод Кенжабоев;
- Лучший композитор — Шухрат Зокиров;
- Танцовщица года — Дилноза Ортикова
«Внимание, уважение, почет»
- Открытие года — Улмас Саиджонов, Пулат Саидкасымов, Галина Мельникова, Анор Назаров, Равшан Миртоджиев, Кундуз Миркаримова, Насиба Максудова.
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Текст: «Газета.uz» 787