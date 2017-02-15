Обзор мировых новостей

В Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына 45-летний Ким Чен Нам убит в Малайзии, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Ким Чен Нам давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Покушение было совершено в понедельник в аэропорту Куала-Лумпура перед вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись на такси. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Рейтер сообщил, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб. // РИА Новости

США обвинили Россию в нарушении договора с РСМД

Российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. Собеседники издания заявили, что Россия располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из них базируется на полигоне «Капустин Яр». По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения. Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC-X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки. Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. // РИА Новости

Официальные межсирийские переговоры запланированы на 23 февраля

Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура продолжает усилия по организации межсирийских переговоров под эгидой ООН. 13 февраля его офис направил приглашения делегациям правительства Сирии и оппозиции с просьбой прибыть в Женеву 20 февраля с тем, чтобы сначала провести консультации, а 23 февраля приступить к официальным переговорам. 13 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в Эр-Рияде состоялась встреча представителей сирийской оппозиции, которые смогли выработать единый подход к вопросу об их представленности на переговорах в Женеве. Говоря о повестке будущих переговоров, спецпосланник ООН выделил три пункта: государственное управление, конституция и выборы. // ООН

Египтяне массово сдают доллары в обменных пунктах

Египтяне массово обменивают наличные доллары в банках и обменных пунктах на фоне укрепления национальной валюты — египетского фунта. «Граждане ежедневно приносят в банк 50−60 млн долларов при том, что существовавший ранее „черный рынок“ валют сейчас практически не действует», — сообщил глава правления «Банк Миср» Мухаммед аль-Атриби в эфире телеканала ON-TV. В обменных пунктах также отмечают возросший спрос на местную валюту. В южных провинциях, по данным газеты «Аль-Ахрам», образовались огромные очереди желающих избавиться от американской валюты. Ряд торговых компаний перестали закупать доллар, остановив импорт продукции, не пользующейся спросом. В то же время эксперты призывают не спешить с выводами о том, что рост курса египетского фунта стал свидетельством стабилизации экономической ситуации в Египте. // РИА Новости

Nokia возобновит продажи модели 3310

Финская HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, в феврале представит новую версию классического телефона Nokia 3310, сообщает The Independent. Новая версия телефона будет продаваться за 59 евро. Предполагается, что она будет использоваться как второй телефон теми, кто ностальгирует по этой модели. «Телефон, поступивший в продажу в 2000 году, во многом положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус», — отмечает издание. Ожидается, что телефон будет представлен на Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. HMD также представит аппараты Nokia моделей 3, 5 и 6. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 2 218