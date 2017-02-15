Узбекистан и Россия обсудили диверсификацию сотрудничества

Узбекистан и Россия обсудили вопросы диверсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 18-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшем в Ташкенте в среду.

Открывая заседание, заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов назвал Россию основным и крупнейшим торговым партнером страны. Он подчеркнул, что экономики двух стран «не конкурируют друг с другом, а являются взаимодополняющими».

Вице-премьер отметил развитие сотрудничества в сфере поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции в Россию. По итогам первой Международной плодоовощной ярмарки, прошедшей в Ташкенте в ноябре, с российскими компаниями были заключены контракты на поставку в текущем году 570 тысяч тонн продукции.

«Практическая реализация подписанных документов по созданию „зеленого коридора“ при поставках узбекской плодоовощной продукции в Россию позволит сократить временные затраты, а также кратно увеличить объемы поставок», — отметил Рустам Азимов. В свою очередь, Узбекистан готов наращивать закупку в России пшеницы твердых сортов, семенного картофеля, семян сои, рыбной, масложировой и другой продукции.

Рустам Азимов признал, что совместные торговые дома пока не оправдывают ожиданий: объемы проходящих через них взаимных поставок неудовлетворительны. Стороны договорились улучшить их деятельность.

Инвестиционная деятельность российский компаний была оценена вице-премьером позитивно. Вместе с тем, отметил он, свыше 90% всех инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль. По словам Рустама Азимова, Узбекистан готов к совместной реализации проектов и в других сферах.

«В этом плане мы приветствуем налаживание взаимодействия и подготовку подписания меморандума о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях промышленности с государственной корпорацией „Ростех“ по гражданскому направлению, — сказал заместитель главы правительства. — В частности, по организации производства металлообрабатывающих станков, инструментальной продукции, технологической оснастки, медицинского оборудования, в том числе современных систем кардиологического скрининга, неонатального оборудования, инкубаторов для новорожденных, ингаляционной техники, различных видов вакцин и лекарственных препаратов».

Рустам Азимов также затронул вопросы расширения сотрудничества между регионами двух стран. Подписание межправительственного соглашения в этой сфере должно способствовать активизации межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Приоритетным направлением сотрудничества является сфера транспорта. Дальнейшее проведение согласованной гибкой тарифной политики и предоставление на взаимной основе сквозных льготных тарифов на уровне примерно 30% на транзитные перевозки позволит повысить конкурентоспособность и обеспечит эффективную загрузку действующих региональных транспортных коридоров, отметил вице-премьер Узбекистана.

Говоря о сотрудничестве в сфере образования, Рустам Азимов предложил рассмотреть возможность открытия в ташкентском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова курсы магистратуры по таким специальностям, как прикладная математика и информатика, а в будущем — новых факультетов, в первую очередь, по естественным наукам.

Узбекская сторона также предложила создать филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по трем направлениям: черные и цветные металлы, горное дело и геологоразведка.

Российской стороне было предложено наладить взаимодействие в сфере трудовой миграции на основе международно признанных форм сотрудничества, предусматривающих конкретное определение количества направляемых работников, их специальности, внедрение порядка, при котором трудовым мигрантам будут предоставлены твердые гарантии трудовой защиты, достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак в своем выступлении отметил, что вопросы поставок узбекской плодоовощной и хлопковой продукции на российский рынок в значительной степени решены, подписаны двусторонние соглашения и протоколы. Это подтверждается увеличением объема импорта из Узбекистана в Россию в январе-ноябре 2016 года продовольственных товаров и сельхозсырья в 2,1 раза, а текстильных изделий — на 30%.

Объем импорта из Узбекистана составил 675 млн долларов США, показав рост на 23,7%. Вместе с тем, российский экспорт в Узбекистан снизился на 13%. «Главная причина сокращения — снижение цен на поставляемые товары. В физическом выражении объем российского экспорта уменьшился на 2,3%, товарооборот между странами вырос на 1,1%. Но при этом импорт из Узбекистана вырос на 58,9% за этот период», — отметил глава российской делегации.

Дмитрий Козак рассказал о планах диверсификации инвестиционного сотрудничества. Помимо отмеченного выше партнерства корпорации «Ростех» с узбекскими предприятиями, прорабатываются вопросы организации в Узбекистане совместного производства сельхозтехники между комбайновым заводом «Ростсельмаш» и Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники.

Стороны обсудили вопросы подготовки к государственному визиту Шавката Миризиёева в Россию, запланированному на начало апреля, в частности, проработки двухсторонних документов, которые планируется подписать в ходе визита. По итогам заседания был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Россия устойчиво занимает позиции крупнейшего внешнеторгового партнера Узбекистана. По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 4,2 млрд долларов США. В Узбекистане действует 961 предприятие с участием российских инвестиций, из них 810 СП и 151 предприятие со 100-процентным российским капиталом. На территории РФ созданы 569 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Текст: «Газета.uz» 2 015