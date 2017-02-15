Узбекистан и Россия подписали ряд документов

Рустам Азимов и Дмитрий Козак на подписании протокола по итогам заседания межправкомиссии.
Фото: «Газета.uz»
Узбекистан и Россия подписали Соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между двумя странами.
Документ был подписан в Ташкенте 15 февраля в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова и заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.
Кроме того, в рамках заседания был подписан Протокол о соблюдении фитосанитарных требований при поставках плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска.
АО «Узстройматериалы» и АО «Евроцемент Групп» подписали Протокол о намерениях по строительству новой технологической линии производства цемента сухим способом на базе АО «Ахангаранцемент».
Соглашения о сотрудничестве подписали Республиканский специализированный центр кардиологии Ташкента и Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский Центр имени Алмазова Санкт-Петербурга, Ташкентская медицинская академия и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, а также Республиканский научный центр экстренной медицинский помощи Узбекистана и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе.
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