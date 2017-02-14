Обновлен руководящий состав UMS

Обновлен руководящий состав мобильного оператора UMS, сообщили «Газете.uz» 14 февраля в пресс-службе компании.

Генеральным директором UMS стал Сражитдин Фахрутдинов, ранее возглавлявший производственное предприятие телекоммуникационного оборудования TELMAX ELECTRONIKS, входящее в структуру АК «Узбектелеком».

Сражитдин Фахрутдинов — выпускник Ташкентского электротехнического института связи, по специальности инженер связи. Ранее также руководил открытым акционерным обществом «Коинот».

Техническим директором UMS назначен Собир Арипов, бывший заместитель директора Huawei Tech Investment Tashkent.

Собир Арипов окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности «Телекоммуникации». В разные годы возглавлял отдел по бизнес-планированию, маркетинговое направление компании Huawei Tech Investment Tashkent. Ранее также работал специалистом по открытию представительств компании Huawei Technologies (КНР) и развитию ее бизнеса в государствах Центральной Азии и Восточной Европы.

Текст: «Газета.uz» 6 123