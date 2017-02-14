Гастроли ошского театра Бабура проходят в Ферганской долине

Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура приехал в Узбекистан после 12-летнего перерыва.

10 февраля театральную делегацию из Кыргызстана встретили на пограничном посту в Нарынском районе Наманганской области, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Узбекистана.

«Гастроли организованы по предложению и при содействии правительства Узбекистана, — приводит слова директора театра Набижона Мамаджанова газета „Народное слово“. — Мы подготовили спектакль „Айкол Манас“ („Манас-богатырь“). С ним в течение недели планируем выступить на сценах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей».

13−14 февраля «Айкол Манас» показывают в Наманганском областном театре музыкальной драмы. В Ферганской области постановка пройдет 15−17 февраля в Театрально-концертном дворце.

Текст: «Газета.uz» 520