Гастроли ошского театра Бабура проходят в Ферганской долине

Фото: Зухриддин Умурзоков / УзА
Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура приехал в Узбекистан после 12-летнего перерыва.
10 февраля театральную делегацию из Кыргызстана встретили на пограничном посту в Нарынском районе Наманганской области, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Узбекистана.
«Гастроли организованы по предложению и при содействии правительства Узбекистана, — приводит слова директора театра Набижона Мамаджанова газета „Народное слово“. — Мы подготовили спектакль „Айкол Манас“ („Манас-богатырь“). С ним в течение недели планируем выступить на сценах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей».
13−14 февраля «Айкол Манас» показывают в Наманганском областном театре музыкальной драмы. В Ферганской области постановка пройдет 15−17 февраля в Театрально-концертном дворце.
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