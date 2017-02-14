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Фото: Фаррух Норкулов / «Газета.uz»

Международная конференция, посвященная Алишеру Навои, прошла в Навои

В конференции в Навои приняли участие около 150 востоковедов и исследователей творчества Алишера Навои из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Венгрии.

Сегодня, 10:58   Общество  

10−11 февраля в Навои проходила международная научная конференция, посвященная роли творческого наследия Алишера Навои в развитии духовности и просвещения человечества. В форуме приняли участие около 150 ученых-востоковедов, исследователей творчества великого узбекского поэта и государственного деятеля из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Венгрии.

Участники мероприятия посетили такие исторические архитектурные достопримечательности, как Чашма в Нуратинском, Малик-Работ, Сардоба и Касым Шайх в Карманинском районах области. Под предводительством хокима Навоийского региона Кобула Турсунова зарубежные гости, профессоры и доценты вузов, языковеды, писатели и студенты побывала в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои и возложила цветы к его памятнику.

Открывая конференцию во Дворце культуры «Фархад», Кобул Турсунов поздравил присутствовавших с 576-летием со дня рождения великого просветителя Алишера Навои. Он отметил, что во всем мире глубоко почитают поэта и гуманиста, а его творческое наследие считают громадным, неисчерпаемым кладезем мудрости и гуманистического познания окружающего мира. Его произведения поистине являются сокровищницей мирового значения.

Ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухрат Сирожиддинов рассказал о мировом значении творческого и духовного наследия поэта, а также раскрыл в его произведениях проблемы текстологического анализа.

Профессор Национальной академии наук Азербайджана, заведующая отделения «Литературные связи Азребайджана-Туркменистана-Узбекистана» Литературного института имени Низами Гянджеви Алмас Улви представила научно-теоретические исследования о вкладе творчества Навои в азербайджанскую литературу. Она напомнила, что первая международная конференции, посвященная изучению творчества выдающегося мыслителя средневековья, состоялась в 1926 году в Баку.

Профессор Университета имени Этоша Лоранта в Будапеште (Венгрия) Бенедик Пере выступил с докладом о влиянии произведений великого поэта на духовное развитие западной культуры. Он привел примеры проявления чувств любви к Родине, патриотизма и народной мудрости.

Профессор Казахского национального университета (Алматы) Азамат Акбаров раскрыл тему воспитательного подхода в творчестве Алишера Навои. Он продемонстрировал результаты сравнительного наблюдения за взаимоотношениями наставников и учеников на примере героев его произведений, отметив безграничную роль творчества поэта в воспитании подрастающего поколения.

На выставке книг, организованной библиотекой ДК «Фархад», было представлено около 100 сборников произведений Навои, романов и поэм его современников, опубликованных на узбекском, русском, английском и французском языках. Директор библиотеки Светлана Жёлтикова отметила, что у каждой книги свое предназначение, и они несут в себе духовный посыл для читателей.

В рамках четырех сессий участники рассмотрели доклады на темы духовного значения творческого наследия Навои, языкознания и искусства словесности, национальной идеи, права, истории и философии в произведениях Навои, изучения жизни и творчества поэта в образовательных учреждениях.

Завершилось мероприятие праздничным концертом. На нем выступили Муножат Юлчиева, Ёкуб Ахмедов, местные танцевальные коллективы и ансамбли.

Текст: Фаррух Норкулов      590
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