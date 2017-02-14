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Фото: xorazm.uz

Начато строительство железной дороги «Ургенч-Хива»

Строительство ж/д линии «Ургенч-Хива» ведется по поручению Президента Узбекистана.

Сегодня, 15:18   Экономика  

В Хорезмской области 10 февраля начато строительство железнодорожной линии «Ургенч-Хива», сообщается на сайте областного хокимията. Проект реализуется по поручению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который дал соответствующее поручение во время визита в регион 27−28 января.

Напомним, глава государства заявил о необходимости возведения в Хиве современного вокзала и возможности открытия в будущем через исторический город движения высокоскоростного поезда Afrosiyоb.

Запуск железнодорожной линии повысит потенциал пассажирских и грузовых перевозок в регионе и должен способствовать увеличению потока туристов, отмечается на сайте хокимията.

В настоящее время продолжается проект строительства 400-километровой линии «Навои-Канимех-Мискен», с открытием которой пассажирские поезда смогут быстрее преодолевать расстояние между Ташкентом и Ургенчем.

Текст: «Газета.uz»      3 081

Комментарии

  • Konstantin Faust 14 февраля 2017 15:54

    Ещё прогрессивный премьер министр Хивинского ханства Ислам Ходжа, мечтал в начале XX века о проведении железной дороги в Хиву, в Ичанкалу. И вот, не многим более 100 лет спустя, его мечта сбывается.

  • Валерия ) 14 февраля 2017 16:26

    Ура))) наконец-то !!!!


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