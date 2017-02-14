Обзор мировых новостей

Совбез ООН пригрозил КНДР ответными мерами в случае повторных ракетных испытаний

Совет Безопасности ООН решительно осудил проведенные КНДР последние ракетные испытания, потребовав от Пхеньяна воздержаться от нарушений резолюций. В принятом в понедельник заявлении члены СБ пригрозили северокорейскому руководству «дальнейшими существенными мерами» в случае повторения подобных действий. Совбез подтвердил приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове и призвал все страны «удвоить усилия» для вступления санкций, введенных в отношении Пхеньяна, в полную силу. // ТАСС



В теракте в пакистанском Лахоре пострадали почти 70 человек

По меньшей мере 69 человек пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор, жертвами стали 16 человек, сообщает издание Dawn. Ранее сообщалось об около 30 пострадавших. Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательстве по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты. Среди погибших — высокопоставленные представители полиции города. Как сообщило агентство Рейтер, подразделение радикального движения «Талибан» — «Джамаат-ур-Ахрар» взяло на себя ответственность за взрыв. В связи с терактом в Лахоре повышенные меры безопасности предприняты и в столице страны Исламабаде. // РИА Новости

Румыния: парламент проголосовал за референдум по борьбе с коррупцией

Парламент Румынии в понедельник единогласно проголосовал за антикоррупционный референдум. Инициатива исходила от Президента республики Клаусса Йоханниса. Глава государства предложил, чтобы народ высказал суверенную волю по вопросу борьбы с коррупцией и обеспечению неподкупности на государственных должностях. Законодатели приняли решение на фоне мощных акций протеста. Поводом к ним послужило принятие поправок к Уголовному кодексу. Они могли бы привести к освобождению осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Несмотря на то, что поправки были отменены, протесты продолжились. Между тем ряд депутатов возмутились самой постановкой вопроса на референдуме и заявили, что его проведение не имеет смысла, поскольку каждый гражданин выскажется за необходимость дальнейшей борьбы с коррупцией. // Euronews

Жертвами схода лавины во Франции стали четыре человека

Четыре человека погибли в понедельник в результате схода лавины во Французских Альпах. Трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени на горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя во внетрассовом секторе. Изначально сообщалось, что лавина накрыла девять человек, но эта информация не подтвердилась. Тела четырех погибших сноубордистов — мужчины, двух подростков и 60-летнего инструктора — были обнаружены вскоре после инцидента. Очевидцы говорят, что ширина лавины, сошедшей рядом с подъемниками, составила около 400 м. Это самый крупный по числу жертв инцидент с начала горнолыжного сезона во Франции, который в этом году открылся с опозданием из-за недостаточно снежной в первое время зимы. В прошлом году на горнолыжных курортах страны погиб 21 человек. // Euronews

Текст: «Газета.uz» 432