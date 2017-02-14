Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального президента Германии, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«Прошедшие выборы подтвердили высокое доверие и уважение, которые Вы завоевали как видный и опытный государственный деятель за достойный вклад в укрепление международного авторитета Германии — одного из мировых лидеров, обладающего значительным экономическим, технологическим и интеллектуальным потенциалом», — отмечается в послании.

В Узбекистане высоко ценят, что 31 декабря 1991 года Германия в числе первых признала независимость страны. Прошедшие годы и опыт успешного сотрудничества продемонстрировали обоюдную заинтересованность Узбекистана и Германии друг в друге, подчеркивается в поздравлении.

Узбекистан рассчитывает «на продолжение открытого и конструктивного диалога по всей повестке двусторонних и многосторонних отношений, наращивание двусторонних и взаимовыгодных партнерских связей, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, финансово-технической сферах, а также тесных культурно-гуманитарных контактов».

Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер посещал Узбекистан весной прошлого года в качестве федерального министра иностранных дел Германии и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Текст: «Газета.uz» 436