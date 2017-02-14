Ровно через два месяца и шесть дней возвращается Лига Чемпионов. Но перед тем, как окунуться в мир лигочемпионских баталий, посмотрим на результаты команд после последних сыгранных матчей на групповой стадии турнира 7−8 декабря.

Финальная стадия Лиги Чемпионов начнется только сегодня (завтра по Ташкенту), но где-то уже знают потенциального победителя. На основе симуляции в Football Manager (компьютерная игра, симулятор футбольного менеджмента) спрогнозированы итоги нынешнего сезона самого престижного европейского турнира. Если вкратце, то чемпионом ЛЧ 2016/2017 станет мадридский «Реал» — в третий раз за последние четыре года. Если чуть подробнее, то на пути к финалу подопечные Зинедина Зидана расправятся с «Наполи», «Лестером» и «Атлетико М», прежде чем в серии пенальти победят «Баварию» на 74-тысячном стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Главным творцами успеха «сливочных» станут нападающие Гарет Бэйл и Криштиану Роналду, которые в сумме забьют пять голов.

В свою очередь, мюнхенский клуб обыграет «Арсенал» в 1/8, разгромят дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале, а в полуфинале отомстят «Барселоне». Несмотря на поражение каталонцев, аргентинский форвард Лионель Месси станет обладателем «Золотой бутсы» с 15 голами. Как вам такой расклад?

А теперь вернемся в реальность. 15 февраля (в 00:45 по ташкентскому времени) стартуют первые два матча финальной стадии ЛЧ.

ПСЖ — «Барселона». 15 февраля 00:45

Хозяева

Фото: goal.com.

В предыдущих сезонах ПСЖ подходил к этой стадии практически в статусе досрочного победителя Лиги 1. Однако в этой компании коллектив Унаи Эмери вынужден грамотно распределять силы между домашним чемпионатом и еврокубком, поскольку сейчас парижский клуб на 3 очка отстает от лидера «Монако», который находится просто в фантастической форме.

За всю свою историю (46 лет) ПСЖ выиграл лишь три международных трофея. В 1996 году команда выиграла Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а в 2001-м — Кубок Интертото.

Чемпионы Франции будут пытаться заработать комфортное преимущество дома перед тем, как отправиться на «Камп Ноу», но сделать это будет крайне сложно, поскольку не будет играть капитан команды Тиаго Сильва. Причиной отсутствия центрального защитника стала мышечная травма. Бразилец не принимал участия в тренировке команды и пропустит первую встречу с «блаугранас», как и полузащитник Тиаго Мотта из-за перебора желтых карточек.

Интервью

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

«Нет непобедимых команд. Однако каталонцы являются фаворитами. „Барселона“ — лучшая команда мира, надо уважать ее. Как остановить Месси? Единственный способ остановить его запрещен законом. Месси можно только связать и оставить вне поля».

Кстати, сегодня дни рождения Анхеля Ди Марии и Эдинсона Кавани. Может быть, праздничное настроение поможет «красно-синим»?

Гости

Фото: goal.com.

Нынешний групповой этап Лиги чемпионов каталонская команда прошла без проблем, если не брать в счет выездной поединок против «Манчестер Сити» (3:1), который показал, что подопечные Луиса Энрике не должны расслабляться в борьбе за трофей. В остальных пяти встречах, включая домашнюю игру против «Сити», «Барселона» испепелила соперников с общим счетом 19:1. Половина из общего количества голов «сине-гранатовых» на групповом этапе была забита Лионелем Месси. Сейчас с 10 голами аргентинский нападающий возглавляет список бомбардиров турнира. Лидером таблицы ассистентов является другой игрок «Барсы» Неймар — 7 голевых передач (+2 гола).

На внутренней арене у каталонцев не все так гладко. В настоящее время они рискуют не защитить титул чемпионов Испании — отставание от лидера «Реала» составляет 1 очко, однако у мадридского клуба есть две игры в запасе. Но, несмотря на это, «Барселона» подходит в отличном настроении к матчу 1/8 финала, разгромив в воскресенье «Алавес» (0:6) и продлив свою серию без поражений до 11 матчей. Плюс ко всему неделю назад команда Луиса Энрике вышла в финал Кубка Испании, одолев по сумме двух встреч «Атлетико» (3:2).

У «Барселоны» из-за повреждений матч пропустят Алеиш Видаль, Арда Туран и Хавьер Маскерано.

Интервью

Полузащитник Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ПСЖ.

«Сложно судить о фаворитах. У нас сейчас одна из лучших команд. Будет непросто, ведь мы играем на выезде, однако хотелось бы победить и принимать ПСЖ в более спокойной ситуации. У соперника есть свои сильные качества. Мы провели целый ряд матчей, из-за чего накопилась некоторая усталость, однако она не будет завтра решающим фактором. У ПСЖ есть классные игроки. Златан уже в другом клубе, но у них сильная средняя линия. У них оптимальный состав, они давно не испытывают трудностей в чемпионате. Мы готовы. Подходим к этому матчу без нервов».

Ориентировочные составы

Фото: sbnation.com.

ПСЖ (4−3−3): Трапп; Маркиньос, Кимпембе, Максвелл, Орье; Рабьо, Вератти, Матьюди; Лукас Моура, Дракслер, Кавани.

«Барселона» (4−3−3): Тер Штеген; Пике, Умтити, Альба, Роберто; Иньеста, Ракитич, Бускетс; Неймар, Суарес, Месси.

Прогноз

Обе команды не очень удачно выступают в своих чемпионатах, однако «Барселоне» лучше удалось выправить ситуацию после неудачного периода. Конечно, игра будет проходить в Париже и это будет дополнительно стимулировать ПСЖ, но не настолько, чтобы победить — 1:2.

«Бенфика» — «Боруссия». 15 февраля 00:45

Хозяева

Фото: goal.com.

«Бенфика» подходит к финальной стадии еврокубкового сезона в качестве лидера чемпионата Португалии, опережая «Порту» на 1 очко. «Орлы» могли еще больше увеличить отрыв от «драконов», если бы не уступили в Сетубале (0:1) в конце января. Что касается выступлений в групповом этапе ЛЧ, то лиссабонский клуб немного разочаровал, пропустив вперед «Наполи». Хотя подопечные Руя Витории выполнили главную задачу — вышли из группы, да еще избежали встречи с действующим чемпионом турнира «Реалом». Лиссабонцы все еще не могут рассчитывать на Андре Орту и Алекса Гримальдо, а также на дисквалифицированного Андрия Живковича.

Интервью

Главный тренер Руй Витория — о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ.

«Нам противостоит непростой соперник с выдающимся атакующим потенциалом. Но моя команда выйдет на поле целеустремленной, решительной и уверенной в своих способностях. Первый шаг на пути к победе в этом матче — понимать сильные и слабые стороны соперника. Но и изменять нашему стилю мы не собираемся».

Гости

Фото: goal.com.

«Боруссия» — одна из тех команд, которая сильно подвержена перепадам в игре. Иначе как объяснить победу над «РБ Лейпциг» (1:0), идущим вторым в Бундеслиге, ничью против «Герты» (1:1) и субботнее поражение от «Дармштадта» (1:2). В чемпионате Германии «шмели» отстают от лидера «Баварии» на 15 очков и, скорее всего, они бросят все свои силы для успеха на европейской арене. А ведь из группы «Боруссия» вышла на первом месте, обойдя мадридский «Реал» и забив больше всех голов — 21. Но все бы ничего, если бы у гостей не было проблем с составом — из-за повреждений рискуют остаться вне заявки фланговые защитники Марсель Шмельцер и Лукаш Пищек, которых должны заменить Рафаэл Геррейру и Маттиас Гинтер. Точно не сыграют полузащитники Марио Гетце и Свен Бендер, фитнес-тест должны пройти Нури Шахин и Себастьян Роде.

Интервью

Наставник Томас Тухель прокомментировал предстоящую очную встречу.

«Это серьезный вызов — играть в плей-офф против такой великой и гордой команды, как „Бенфика“. Они показывают комбинационную игру в атаке и компактно действуют в обороне. Мы очень ждем этого матча и надеемся показать свой лучший футбол. Надо сохранять уверенность и стройность и понимать, что обязательно будут отрезки, когда мы будем доминировать».

Ориентировочные составы

Фото: sbnation.com.

«Бенфика» (4−4−2): Эдерсон Мораес; Элизеу, Линделёф, Луизао, Нелсон Семеду; Франко Серви, Любомир Фейса, Пицци, Эдуардо Сальвио; Жонас, Костас Митроглу

«Боруссия» (3−4−2−1): Бюрки; Гинтер, Папастатопулос, Пищек; Рафаэл Геррейру, Юлиан Вайгль, Гонсало Кастро, Эрик Дурм; Марко Ройс, Дембеле; Обамеянг.

Прогноз

Главный козырь «Бенфики» — это пара центральных защитников Виктор Линделёф — Луизао, которые считается одной из самых лучших в Европе. Но «орлам» придется хорошенько постараться, чтобы сдержать мощную линию атаки дортмундской «Боруссии» — 2:2.

Недавно был представлен новый мяч турнира. На игровой снаряд нанесен принт дракона, который символизирует Уэльс, где в Кардиффе 3 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов.

Текст: Шухрат Латипов 845