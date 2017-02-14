Ташкент примет чемпионат Азии по боксу-2017

Чемпионат Азии по боксу 2017 года среди мужчин пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая, сообщается на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA)

В рамках азиатского первенства помимо медалей будут разыграны 60 лицензий на чемпионат мира, который, в свою очередь, пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 4 сентября. Шесть лучших боксеров в каждой из 10 весовых категорий (от 49 до свыше 91 килограмма) получат возможность выступить на ЧМ-2017.

Предыдущий ЧА-2015 состоялся в таиландском Бангкоке, где сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачете, завоевав две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали. Победу тогда праздновала команда Казахстана (5−1−1), а страна-хозяйка турнира расположилась на третьей строчке (2−0−0).

Отметим, что Узбекистан ранее успешно принимал юношеский чемпионат Азии в 2015 году, а также несколько матчей Всемирной серии бокса WSB и турнирного проекта AIBA Pro Boxing.

Текст: «Газета.uz» 440