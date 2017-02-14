«Битва корпораций» поможет каждому доказать свое лидерство

Спорт, как и бизнес, — это борьба, амбиции, стремление стать первым и завоевать высшие награды. «Битва корпораций» — это уникальный проект, позволяющий сотрудникам любых компаний сражаться в увлекательных спортивных поединках, доказывать свое лидерство и громко заявлять о себе.

Тимбилдинги в стиле «пришел-поел-потанцевал» уже давно не в моде. Просто совместного досуга недостаточно для результативного сплочения команды и заряда драйвом. А вот спортивные состязания — это то, что нужно. И для здоровья полезно, и для коллектива продуктивно.

Неважно, в какой отрасли функционирует компания — банковской, фармацевтической, IT, строительной, медицинской… Каждая может принять участие в спортивном батле и доказать, что в ней трудятся лучшие сотрудники.

В этом году «Битва корпораций» подготовила 6 поединков для тех, кто жаждет драйва и побед.

Открывает сезон-2017 интеллектуальный бой — «шахматное сражение», которое состоится 26 февраля.

Ни одна онлайн-партия не сравнится с реальной игрой. Это особые чувства, когда участники управляют фигурами и видят перед собой реального соперника. Да и присутствие шахматных часов навеивает воспоминания о первых шагах по клетчатой доске, которым учил дед.

Каждый сможет принять участие в «шахматной битве» 26 февраля, сразиться с достойными соперниками, получить интеллектуальный экстаз, и если совсем уж повезет, — поставить мат и выиграть призы.

Для участников доступно корпоративное предложение: можно приобрести годовой пакет «битв» и участвовать в спортивных тимбилдингах всей компанией. При этом можно получить крупные призы от партнеров организаторов и освещение в топовых СМИ.

Стоимость годового пакета: 5,6 млн сумов.

При покупке годового пакета одна «битва» предоставляет бесплатно.

Расписание поединков:

26 апреля — шахматы;

30 апреля — настольный теннис;

25 июня — футбол;

27 августа — велоквест;

29 октября — пейнтбол;

3 декабря — картинг.

В проекте уже приняли участие такие компании, как Nestle Uzbekistan, Beeline Uzbekistan, Knauf, Home Market, DENA, TPS, сеть аптек «Таблетка», Дом цветов Goodveen, Nescafe, PMP, Узбекско-Китайский Торговый дом, Huawei Mobile Uzbekistan, China Leasing Group, TechnoPlaza, Comedy.Uz, Murad Buildings и многие другие.

Получить более подробную информацию о «Битве корпораций» и записаться на участие можно по телефонам: (+99890) 372−81−70, (+99890) 372−80−71.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

445