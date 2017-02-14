Глава АБР посетит Узбекистан

Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в конце февраля — начале марта планирует посетить Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства АБР в Ташкенте.



Вопросы подготовки визита 13 февраля обсудили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаева и заместитель генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Хонг Вей.

По данным пресс-службы Сената, Садык Сафаев и Хонг Вей также обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и АБР.

Текст: «Газета.uz» 871