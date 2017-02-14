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14 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Такехико Накао.

Фото: АБР

Глава АБР посетит Узбекистан

Визит президента АБР Такехико Накао в Узбекистан ожидается в ближайшее время.

Сегодня, 16:32   Политика  

Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в конце февраля — начале марта планирует посетить Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства АБР в Ташкенте.

Вопросы подготовки визита 13 февраля обсудили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаева и заместитель генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Хонг Вей.

По данным пресс-службы Сената, Садык Сафаев и Хонг Вей также обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и АБР.

Текст: «Газета.uz»      871
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