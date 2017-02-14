Глава АБР посетит Узбекистан

Такехико Накао.
Фото: АБР
Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в конце февраля — начале марта планирует посетить Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства АБР в Ташкенте.
Вопросы подготовки визита 13 февраля обсудили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаева и заместитель генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Хонг Вей.
По данным пресс-службы Сената, Садык Сафаев и Хонг Вей также обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и АБР.
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