Население Муйнакского района обеспечат качественной питьевой водой

Водовод «Кунград-Муйнак» с узлом распределения воды будет построен к 1 июля согласно постановлению Президента (PDF) от 2 февраля о мерах по обеспечению населения Муйнакского района Каракалпакстана качественной питьевой водой.

Расчетная стоимость проекта составляет 26,4 млрд сумов. Источниками финансирования определены средства агентства «Узкоммунхизмат» в размере 10,4 млрд сумов, республиканского бюджета Каракалпакстана — 5 млрд сумов, АО «Узбекистон темир йуллари» — 5 млрд сумов и средства благотворителей — 6 млрд сумов.

Текст: «Газета.uz» 2 514