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Фото: «Газета.uz»

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Население Муйнакского района обеспечат качественной питьевой водой

К 1 июля будет построен водовод «Кунград-Муйнак».

Сегодня, 12:09   Общество  

Водовод «Кунград-Муйнак» с узлом распределения воды будет построен к 1 июля согласно постановлению Президента (PDF) от 2 февраля о мерах по обеспечению населения Муйнакского района Каракалпакстана качественной питьевой водой.

Расчетная стоимость проекта составляет 26,4 млрд сумов. Источниками финансирования определены средства агентства «Узкоммунхизмат» в размере 10,4 млрд сумов, республиканского бюджета Каракалпакстана — 5 млрд сумов, АО «Узбекистон темир йуллари» — 5 млрд сумов и средства благотворителей — 6 млрд сумов.

Текст: «Газета.uz»      2 514
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