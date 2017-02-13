Население Муйнакского района обеспечат качественной питьевой водой

Фото: «Газета.uz»
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Водовод «Кунград-Муйнак» с узлом распределения воды будет построен к 1 июля согласно постановлению Президента (PDF) от 2 февраля о мерах по обеспечению населения Муйнакского района Каракалпакстана качественной питьевой водой.
Расчетная стоимость проекта составляет 26,4 млрд сумов. Источниками финансирования определены средства агентства «Узкоммунхизмат» в размере 10,4 млрд сумов, республиканского бюджета Каракалпакстана — 5 млрд сумов, АО «Узбекистон темир йуллари» — 5 млрд сумов и средства благотворителей — 6 млрд сумов.
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