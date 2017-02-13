Трехкратный призер Олимпиад Ришод Собиров завершил карьеру

Двукратный чемпион мира и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Ришод Собиров объявил о завершении спортивной карьеры. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил сам дзюдоист.

Как сообщил 30-летний спортсмен, он будет работать советником в тренерском штабе национальной команды по дзюдо в своей весовой категории (-60/-66 кг).

«Пора дать дорогу молодым, — заявил Ришод Собиров. — Я сделал все возможное для прославления Узбекистана как спортсмен, а теперь постараюсь помочь узбекскому дзюдо в качестве советника тренера» .



На счету у спортсмена бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро, две золотые и одна бронзовая медали чемпионатов мира, а также 17 медалей (10−4−1) мирового турне — Кубок мира, Гран-При и Большой шлем — и четыре медали континентальных первенств (1−1−2).



Самым ярким моментом своей карьеры спортсмен считает победу в поединке за «бронзу» в Рио-2016.

Текст: «Газета.uz» 1 129