Создана Федерация современного пятиборья

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Федерация современного пятиборья Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Президентом новой спортивной организации избран директор Real Expert Pharm Фаррух Фазлиев, сообщили «Газете.uz» в федерации.
Современное пятиборье, пентатлон — вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.
В марте-апреле планируется провести чемпионат Узбекистана по современному пятиборью, по итогам которого будет сформирована национальная сборная по этому виду спорта.
Федерация намерена вступить в членство Международного союза современного пятиборья для участия в международных первенствах и турнирах.
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