Создана Федерация современного пятиборья

Федерация современного пятиборья Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Президентом новой спортивной организации избран директор Real Expert Pharm Фаррух Фазлиев, сообщили «Газете.uz» в федерации.

Современное пятиборье, пентатлон — вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.



В марте-апреле планируется провести чемпионат Узбекистана по современному пятиборью, по итогам которого будет сформирована национальная сборная по этому виду спорта.

Федерация намерена вступить в членство Международного союза современного пятиборья для участия в международных первенствах и турнирах.



Текст: «Газета.uz» 535