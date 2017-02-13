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Иллюстративное фото.

Создана Федерация современного пятиборья

Федерация современного пятиборья Узбекистана прошла регистрацию в Минюсте.

Сегодня, 17:07   Спорт  

Федерация современного пятиборья Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Президентом новой спортивной организации избран директор Real Expert Pharm Фаррух Фазлиев, сообщили «Газете.uz» в федерации.

Современное пятиборье, пентатлон — вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

В марте-апреле планируется провести чемпионат Узбекистана по современному пятиборью, по итогам которого будет сформирована национальная сборная по этому виду спорта.

Федерация намерена вступить в членство Международного союза современного пятиборья для участия в международных первенствах и турнирах.

Текст: «Газета.uz»      535
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