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Фото: «Газета.uz»

Экспериментальный проект по льготным микрокредитам запускается в Ташкенте

В Ташкенте запускается новая схема микрокредитования для субъектов малого и частного предпринимательства.

Сегодня, 14:02   Экономика  

Новая схема микрокредитования для субъектов малого и частного предпринимательства запускается в Ташкенте в порядке эксперимента. Соответствующее постановление 31 января подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Микрокредиты будут доступны, в частности, выпускникам средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, лицам, вернувшимся со срочной военной службы, незанятым гражданам, зарегистрированным в органах труда, и населению, занимающемуся семейным и частным предпринимательством.

Льготные микрокредиты предоставляются на сумму до 200 минимальных размеров заработной платы на срок до трех лет с шестимесячным льготным периодом на выплату основного долга. Годовая процентная ставка составит 9% при создании одного рабочего места, 8% — двух рабочих мест, 7% — трех-четырех и 6% — пяти и более рабочих мест.

В рамках экспериментального проекта коммерческие банки в 2017 году планируют выделить микрокредиты на сумму 277 млрд сумов.

Текст: «Газета.uz»      1 678

Комментарии

  • Slava Lyan 13 февраля 2017 14:09

    Да еще убрали бы залог на кредит. Было бы вообще хорошо.


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