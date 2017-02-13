Экспериментальный проект по льготным микрокредитам запускается в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
Новая схема микрокредитования для субъектов малого и частного предпринимательства запускается в Ташкенте в порядке эксперимента. Соответствующее постановление 31 января подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Микрокредиты будут доступны, в частности, выпускникам средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, лицам, вернувшимся со срочной военной службы, незанятым гражданам, зарегистрированным в органах труда, и населению, занимающемуся семейным и частным предпринимательством.
Льготные микрокредиты предоставляются на сумму до 200 минимальных размеров заработной платы на срок до трех лет с шестимесячным льготным периодом на выплату основного долга. Годовая процентная ставка составит 9% при создании одного рабочего места, 8% — двух рабочих мест, 7% — трех-четырех и 6% — пяти и более рабочих мест.
В рамках экспериментального проекта коммерческие банки в 2017 году планируют выделить микрокредиты на сумму 277 млрд сумов.
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Комментарии
Да еще убрали бы залог на кредит. Было бы вообще хорошо.