Обзор мировых новостей

Новым Президентом Германии избран Штайнмайер

Бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер избран Президентом Германии. Президента Германии выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего голоса подали 1239 парламентариев. Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на этот пост. Действующий Президент Йоахим Гаук ранее отказался выдвигаться на новый срок, объяснив это решение возрастом, — сейчас ему 77 лет. К присяге новый глава государства будет приведен лишь в следующем месяце. Срок полномочий действующего Президента Йоахима Гаука истекает 18 марта. // РИА Новости

Гурбангулы Бердымухамедов переизбран Президентом Туркменистана

Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран Президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, заявил в понедельник председатель ЦИК страны. Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах Президента, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей. Из 3,22 миллиона избирателей в голосовании приняли участие 3,14 миллиона человек, проголосовавших на 2587 избирательных участках, 39 из которых находились за рубежом при дипмиссиях Туркменистана. На пост Президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов. // РИА Новости

США, Япония и Южная Корея потребовали созвать Совбез ООН из-за КНДР

США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН по ракетному пуску Корейской Народно-Демократической Республики, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника в ООН. «США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля», — сообщил представитель американской миссии. По данным агентства Рейтер, заседание ожидается в понедельник. Северная Корея в минувшее воскресенье осуществила испытания баллистической ракеты «Пуккыксон-2» («Полярная звезда-2») среднего радиуса действия класса «земля-земля». Как утверждает Пхеньян, испытание прошло успешно. // РИА Новости

В Калифорнии объявили эвакуацию из-за разрушения высочайшей в США плотины

Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщил в Facebook офис шерифа округа Батте. В зону эвакуации попали населенные пункты, где проживают по меньшей мере 90 тысяч человек. «Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению», — говорится в сообщении. Шериф пояснил, что эрозия аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 млрд кубометров. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс. // РИА Новости

Состоялась церемония вручения «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 59-ая церемония вручения награды академии звукозаписи США — «Грэмми». Британская певица Адель собрала сразу три награды премии: «Запись года» и «Песня года» за композицию «Hello», а также «Альбом года» — «25». Американская певица Бейонсе получила «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию «Formation». Награды «Грэмми» вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки. // The Guardian

Текст: «Газета.uz» 393