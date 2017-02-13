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Фото: tdh.gov.tm

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Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркменистане.

Сегодня, 17:56   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием Президентом Туркменистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Глава государства в послании отметил, что «результаты прошедших накануне выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки туркменским народом проводимых под Вашим дальновидным руководством глубоко продуманных и эффективных общественно-политических и социально-экономических реформ, направленных на обеспечение благосостояния, динамичного развития и процветания Туркменистана».

Как было отмечено, «сегодня проверенные временем и самой жизнью узы дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном продолжают успешно развиваться и укрепляться на основе многовековой близости наших народов».

Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а туркменскому народу — мира и дальнейшего процветания.

По предварительным итогам Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов набрал на выборах 97,69% голосов избирателей.

Текст: «Газета.uz»      109
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