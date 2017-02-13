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Фото: agmk.uz

Грузовики из Беларуси будут поставляться без акциза

Узбекистан отменил акциз на импорт грузовых автомобилей из Беларуси.

Сегодня, 15:17   Экономика  

Узбекистан отменил акциз в размере 40% на импорт грузовых автомобилей, произведенных в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 8 февраля.

Решение относится к новым грузовым автомобилям (ТН ВЭД 8701 20 101, 8704 22910, 8704 22910 3, 8704 22910 9, 8704 22 32 910), а также другим моторным средствам для перевозки грузов (8704 90 00), производимым в Беларуси.

Постановление принято «в целях дальнейшего расширения торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь». До этого данная льгота распространялась только на транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана, России и Украины.

В октябре 2016 года по итогам встречи Шавката Мирзиеева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Самарканде сообщалось о планах поставки в Узбекистан в ближайшие четыре года 120 крупнотоннажных самосвалов «БелАЗ». Сейчас в стране используется около 500 самосвалов «БелАЗ» различных марок.

Текст: «Газета.uz»      1 532
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